Глава влиятельной партии Нидерландов отказалась прийти на речь Зеленского: в чем причина

В Нидерландах этот день — особенный.

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить в парламенте Нидерландов вечером 4 мая. По сообщениям СМИ, он уже находится в стране. Подтвердила планы украинского президента и одна нидерландских политиков, правда, в необычной форме.

Лидер партии BoerBurgerBeweging (BBB) Каролин ван дер Плас отказалась присутствовать на выступлении Зеленского в парламенте. Всё из-за даты. 4 мая в Нидерландах вспоминаются погибшие во Второй мировой войне.

Она написала, что сейчас это неуместный визит. Также заявила, что это один день в году, когда вспоминают жертв войны.

Каролин ван дер Плас сообщила свое решение официально

В комментариях некоторые согласились с женщиной, однако многие комментаторы не поняли ее позицию. Ей напомнили, что в Украине война и выезды за границу лидеров планируются по-другому. А некоторые отметили, что именно 4 мая актуально проводить такую встречу.

BoerBurgerBeweging – аграрная партия, но очень влиятельная. ВВВ выиграла выборы в провинциях Нидерландов в 2023 году, победив в народном голосовании и получив наибольшее количество мест во всех двенадцати провинциях. Ее основательница Каролин ван дер Плас в прошлом сельскохозяйственная журналистка. Партия "выстрелила" на выборах неожиданно для всех, и может получить больше всего мест в сенате.

Ранее "Телеграф" рассказывал о визите Зеленского в Финляндию. Специально для наших СМИ аналитик дал оценку цели этого визита. Считается, что он связан с НАТО.