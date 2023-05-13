Зеленский в Риме: ожидаются встречи с Папой Римским и не только

У Зеленского запланировано несколько встречь, в том числе и с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом. Ожидается, что в Риме он встретится с Папой Римским Франциском, президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале. А глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что Украина укрепляет коалицию

"Важный визит для победы Украины", — резюмировал Владимир Зеленский.

Также известно, что недавно в Ватикан с рабочим визитом ездил украинский премьер Денис Шмыгаль. Он также встретился с Папой Римским и передал ему альбом с фотографиями, на которых запечатлены военные преступления россии в Украине.

К слову, сам Папа Римский Франциск неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний на тему войны россии в Украине. В 2022 году он выразил сомнения в необходимости поставок оружия в Украину, а недавно заявил, что желает встретиться с российским патриархом кириллом. Также понтифик планировал посетить Украину, но при условии, что после этого он сразу же поедет в москву.

Также "Телеграф" сообщал, что в начале мая Владимир Зеленский посетил Нидерланды. Там украинский президент подписал совместную декларацию с Бельгией и Нидерландами о поддержке украинского государства и давлении на российскую федерацию.