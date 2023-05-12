Зеленський може зустрітися з Папою Римським: ЗМІ назвали дату

У Зеленського може відбутися зустріч із Папою Римським Франциском

13 травня може відбутися зустріч українського президента Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском, який нещодавно нібито зібрався мирити москву та Київ.

Як пише італійське інформагентство Ansa з посиланням на джерела у Ватикані, також у планах президента України провести зустріч із італійським прем’єром Джорджією Мелоні.

При цьому джерело зазначає, що на даний момент офіційних підтверджень можливого візиту Зеленського до Ватикану немає.

Цікаво, що нещодавно у Ватикані із візитом побував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Там у нього відбулася зустріч із Папою Римським, під час якої він передав йому фотоальбом зі злочинами рф в Україні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ватикан до Великодня потрапив у новий скандал зі спробою "помирити" українців та росіян.

Пізніше сам Папа Римський заявляв, що хотів би відвідати Київ, однак для цього йому також слід погодити візит до москви. Франциск зазначав, що він говорив про ситуацію в Україні з угорським прем’єром Віктором Орбаном та митрополитом РПЦ Іларіоном.