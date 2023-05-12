Зеленский может встретиться с Папой Римским: СМИ назвали дату

У Зеленского может состояться встреча с Папой Римским Франциском

13 мая может состояться встреча украинского президента Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском, который недавно якобы собрался мирить москву и Киев.

Как пишет итальянское информагентство Ansa со ссылкой на источники в Ватикане, также в планах президента Украины провести встречу с итальянским премьером Джорджией Мелони.

При этом источник отмечает, что на данный момент официальных подтверждений возможного визита Зеленского в Ватикан нет.

Интересно, что недавно в Ватикане с визитом побывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Там у него состоялась встреча с Папой Римским, во время которой он передал ему фотоальбом о преступлениях рф в Украине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ватикан к Пасхе попал в новый скандал с попыткой "помирить" украинцев и россиян.

Позже сам Папа Римский заявлял, что хотел бы посетить Киев, однако для этого ему также следует согласовать визит в москву. Франциск отмечал, что он говорил о ситуации в Украине с венгерским премьером Виктором Орбаном и с митрополитом РПЦ Иларионом.