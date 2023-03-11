Папа Римский назвал условие для посещения Киева

Понтифик хочет посетить столицы Украины и россии

Папа Римский Франциск, который ранее спрогнозировал, что война в Украине в ближайшее время не закончится, заявил, что хочет посетить Киев, но с выполнением одного условия.

Как рассказал понтифик в интервью аргентинскому изданию La Nacion, после визита в Киев он собирается посетить российскую столицу и это будет его условием.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что потом поеду в Москву. Я посещу либо оба места, либо ни одного", — сказал он.

Вместе с тем, Папа Римский признал, что в настоящее время он не может поехать в российскую столицу, но выразил надежду, что это у него получится в будущем.

Он также признался, что на второй день после начала российского вторжения пытался дозвониться к российскому диктатору владимиру путину, однако его запрос отклонили.

Как сообщалось ранее, Папа Римский после начала вторжения уже успел отметиться рядом неоднозначных высказываний, вроде того, что нападение россии могло быть спровоцированным НАТО, а также о том, что необходимо остановить боевые действия здесь и сейчас, оставив часть украинской территории в оккупации.

С другой стороны Франциск помогал Украине провести масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись часть защитников "Азовстали".