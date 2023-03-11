Папа Римський назвав умову для відвідування Києва

Понтифік хоче відвідати столиці України та росії

Папа Римський Франциск, який раніше спрогнозував, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться, заявив, що хоче відвідати Київ, але із виконанням однієї умови.

Як розповів понтифік в інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion, після візиту до Києва він збирається відвідати російську столицю, і це буде його умовою.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу поїхати до Києва. Але за умови, що потім поїду до Москви. Я відвідаю або обидва міста, або жодне", — сказав він.

Водночас Папа Римський визнав, що зараз він не може поїхати до російської столиці, але висловив сподівання, що це в нього вийде в майбутньому.

Він також зізнався, що на другий день після початку російського вторгнення намагався додзвонитися до російського диктатора володимира путіна, проте його запит відхилили.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський після початку вторгнення вже встиг відзначитися низкою неоднозначних висловлювань, на кшталт того, що напад Росії міг бути спровокованим НАТО, а також про те, що необхідно зупинити бойові дії тут і зараз, залишивши частину української території в окупації.

З іншого боку, Франциск допомагав Україні провести масштабний обмін полоненими, в ході якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі".