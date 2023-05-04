Папа Римский будет помогать возвращать депортированных украинских детей из россии — омбудсмен Лубинец

Украинский омбудсмен надеется, что вскоре уже будет результат такого сотрудничества с Ватиканом.

Ватикан и Папа Римский будут помогать в возвращении депортированных украинских детей с территории россии. Прежде всего, речь идет о тех детях, у которых в Украине остались любые родственники. Об этом во время своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос "Телеграфа", рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Идет процесс наработки вариантов по Ватикану (касательно возвращения украинских детей — ред.). Я сейчас не могу озвучить детали, но мы надеемся, что в ближайшее время сможем показать результаты этой работы, когда украинские дети начнут возвращаться домой. Наработанный формат позволяет нам, в первую очередь, вернуть детей, у которых есть какие-либо родственники на территории Украины, и параллельно формируем списки детей-сирот. Нам принципиально вернуть всех детей, даже тех, кто имеет российский паспорт. А если ребенок будет делать выбор и возвращаться в россию, то это уже будет его выбор", — сказал Лубинец.

По информации "Телеграфа", украинские власти уже давно пытались привлечь Ватикан к проблеме возвращения украинских детей из россии. На днях Папа Франциск прокомментировал, что готов помочь в возвращении украинских детей и "Святой престол уже выступал посредником в некоторых случаях обмена пленными, и через посольство все удалось, поэтому может получиться и это".

Речь идет, в частности, о крупном обмене пленными, который состоялся перед Новым годом и осенний обмен, когда из россии вернули командиров из "Азовстали".

В настоящее время в россии находится по меньшей мере 19 336 депортированных детей.

Как сообщалось, 27 апреля ПАСЕ приняла резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в россию. В ее тексте впервые упоминается термин "геноцид" относительно действий рф в официальном документе такого уровня.