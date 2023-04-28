россия продолжает похищать детей с Херсонщины и Запорожья — кто будет отвечать и помогут ли санкции?

Украина призывает мир к моральному долгу привлечь российских лидеров к ответственности

Российские оккупанты продолжают похищать украинских детей. Известно, что сейчас они пытаются депортировать детей с Херсонщины на Дальний Восток и из Энергодара Запорожской области — в Крым под видом "эвакуации".

В настоящее время власти Херсонской области располагают информацией о 245 сиротах и детях, лишенных родительской опеки, которые в результате депортации находятся в россии или на временно захваченных территориях.

Россияне проводят так называемые "профилактические медицинские осмотры", "результаты" которых затем используют для вывоза украинских детей на "лечение" в РФ. Фактически такие мероприятия являются прикрытием для похищения наших детей. Об этом недавно сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что поддержка международного сообщества крайне важна сейчас. Поэтому государство рассчитывает на усиление санкций против виновных в депортации украинских детей в 11-м санкционном пакете, неформальное обсуждение которого уже начали Еврокомиссия и официальные представители стран-членов ЕС.

"Телеграф" обратился к правозащитной организации, чтобы узнать, действительно ли санкции смогут остановить эти преступления и кто именно будет нести ответственность за похищение украинских детей.

Как рассказали в Центре гражданских свобод, гипотетически санкции могут помочь, но многое зависит от их строгости, круга лиц, на которых их накладывают, и общего политического контекста.

Каждый будет нести ответственность за свой "вклад" в совершение военного преступления

"Россияне несомненно понесут ответственность за эти преступления. Вряд ли это будет коллективный подход ко всем оккупантам. То ли перед международным, то ли перед национальным судом это может носить лишь индивидуальный характер. Но это не значит, что в случае, например, с незаконными депортациями украинских детей ответственны только те, кто забирал детей у родителей, садил их в автобусы, перевозил их на российскую территорию и там их удерживает. Координация этих процессов также является составляющей частью военного преступления незаконной депортации. Так же уголовные ответственности подлежат те, кто отдавал приказы о совершение военных преступлений", — утверждает член экспертного совета Центра гражданских свобод Константин Задоя.

По словам кандидата юридических наук, международное право признает, что даже военные и гражданские руководители могут нести ответственность за преступления их подчиненных, если они знали об этом и не приняли никаких мер по предотвращению или пресечению. Поэтому круг ответственных за военные преступления может оказаться очень широким. Особенно тогда, когда это имеет характер политики, как в случае с депортациями украинских детей. В конце концов, россияне давно приняли политику геноцида.

Похищать детей помогают также местные коллаборанты

Украинские предатели с удовольствием играют на руку врагу. В свое время вывозу детей-сирот из Херсона помогли местные коллаборанты, получившие руководящие должности в больнице.

В Херсонской детской областной больнице находится реанимация для детей от 0 до 29 дней, а также есть собственное хирургическое отделение. В нем оперируют малышей до трех лет. В течение 9 месяцев оккупации Херсона только в отделении анестезиологии новорожденных находилось на лечении почти 200 младенцев. Часть из них – брошенные родителями.

Как сообщают журналисты, чтобы защитить малышей, врачи всем писали крайне тяжелое состояние. Но в конце концов и.о. главврача – 70-летний Виктор Бурдовицын подписал приказ выписать всех детей. После этого россияне получили возможность забрать младенцев в москву.

Виктор Бурдовицын

Мужчина передал россиянам доступ к медицинским карточкам и личным делам (с контактами и адресами) сотрудников местной Нацполиции. Документы хранились в больнице, поэтому после этого люди оказались под угрозой задержания и последующих пыток в подвалах.

Как ранее рассказывали "Телеграфу" в офисе Николая Кулебы, каждое действие россиян в этом вопросе заранее спланировано. Они наращивали связи с коллаборантами, как только устанавливали оккупационную "власть". Сначала запугивали людей и заставляли почувствовать беспомощность. После этого они показательно вывозили детей коллаборантов на время, а затем возвращали. Это делали с целью ввести в заблуждение и убедить в своих положительных намерениях.

россия участвует в международных договорах, но все равно похищает и милитаризует детей

Важнейшим международным документом, касающимся прав ребенка, является Конвенция ООН о правах ребенка 1989 год. Она устанавливает минимальные стандарты защиты прав детей во всех аспектах их жизни, включая защиту от насилия, эксплуатации и злоупотреблений, которые часто происходят во время войны. россия же нарушает эти базовые принципы.

"Относительно базовых требований по вопросу защиты детей от милитаризации, то это определяют так называемый Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 1977 года и Конвенция о правах ребенка от 1989 года. Они обязывают государства предпринимать всевозможные меры для того, чтобы дети возрастом до 15 лет, не принимали непосредственного участия в боевых действиях, а также запрещают призывать детей в возрасте до 15 лет к вооруженным силам. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка от 2000 года подтверждает обязательства государств по Конвенции о правах ребенка, но повышает возраст детей, защищаемых этими обязательствами, до 18 лет. россия участвует во всех трех договорах, поэтому она должна соблюдать наиболее требовательные стандарты Факультативного протокола", — утверждает Константин Задоя.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, несмотря на это, россияне активно используют идеологическую милитаризацию детей и даже используют их в своих военных целях. Речь идет не только об украинских детях, но и гражданах россии.

"Конечно, доказать эти все преступления не так просто. К сожалению, все эти договоры не предусматривают эффективных механизмов, которые можно было бы использовать для защиты прав конкретного ребенка. Еще один Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка от 2011 года внедряет механизм индивидуальных жалоб. Их потерпевшие могут подать против государств-участников, в случае если они нарушают требования Конвенции и Факультативного протокола от 2000 года. Однако Россия не участвует в Факультативном протоколе от 2011 года, поэтому в отношении допущенных ею нарушений этот механизм не может быть применен", — говорит юрист.

Привлечение детей до 15 лет к участию в боевых действиях и их принятие на службу в вооруженные силы абсолютно запрещает также статья 8(2) Римского устава Международного уголовного суда от 1998 года. Поскольку Украина признала юрисдикцию МУСа, потенциально этот суд может возбудить дела в связи с привлечением российской стороной украинских детей к участию в вооруженном конфликте. К тому же принуждение любого лица, не только ребенка, к службе в вооруженных силах вражеского государства является отдельным военным преступлением. Именно этими уставами может руководствоваться Украина, чтобы доказать справедливость и наказать виновных.

Детальнее, о том, зачем россия похищает детей, как именно их использует и кто должен помочь вернуть их домой читайте в материале "Телеграф": Пожиратели детских душ. Как россияне используют детей для манипуляции международным сообществом.