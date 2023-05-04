Папа Римський допомагатиме повертати депортованих українських дітей з росії - омбудсмен Лубінець

Український омбудсмен сподівається, що невдовзі вже буде результат від такої співпраці з Ватиканом

Ватикан і Папа Римський будуть допомагати у поверненні депортованих українських дітей з території росії. Перш за все, мова йде про тих дітей, у яких в Україні залишились будь-які родичі. Про це під час своєї великої пресконференції, відповідаючи на питання "Телеграфу", розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Йде процес напрацювання варіантів по Ватикану (щодо повернення українських дітей — ред.). Я зараз не можу озвучити деталі, але ми сподіваємось, що найближчим часом зможемо показати результати цієї роботи, коли українські діти почнуть повертатись додому. Напрацьований формат дозволяє нам, в першу чергу, повернути дітей, у яких є будь-які родичі на території України, і паралельно формуємо списки дітей-сиріт. Нам принципово повернути всіх дітей, навіть тих, хто має російський паспорт. А якщо дитина буде робити вибір і повертатись до росії, то це вже буде її вибір", — сказав Лубінець.

За інформацією "Телеграфу", українська влада вже давно намагалась залучити Ватикан до проблеми повернення українських дітей з рф. Днями Папа Франциск прокоментував, що готовий допомогти у поверненні українських дітей і що "Святий престол вже виступав посередником у деяких випадках обміну полоненими, і через посольство все вдалося, тому може вдатись і це".

Мова йде, зокрема, про великий обмін полоненими, який відбувся перед Новим роком і осінній обмін, коли з рф повернули командирів з Азовсталі.

Наразі в рф знаходиться щонайменше 19 336 депортованих дітей.

Як повідомлялося, 27 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих до росії. У її тексті вперше згадується термін "геноцид" щодо дій рф в офіційному документі такого рівня.