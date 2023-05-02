Поплічниця путіна "виправдалася" за викрадення українських дітей - у Зеленського назвали її людожером

В Україні вже встигли відреагувати на заяви путінської поплічниці

Так звана "уповноважена з прав дитини при президенті росії" та поплічниця диктатора путіна марія львова-бєлова, ордер на арешт яких видала Гаага, заявила, що "не бачить нічого поганого" в тому, що українським дітям, яких силоміць вивезли з окупованих територій, видають російське громадянство.

Про це вона заявила в інтерв'ю для американського видання Vice News, зазначивши, що росія не забирає у цих дітей громадянство України, натомість просто "доповнює його ще й російським". Також вона додала, що відповідно до Женевської конвенції "росія має право евакуювати дітей із зони, де для їхнього життя та здоров'я є небезпека".

"Громадянство України залишається в них. Ми ж його не скасовуємо. Ми не замінюємо. Ми доповнюємо і даємо можливість (отримати громадянство рф — ред.). Це про стирання ідентичності? Звичайно, що ні", — пояснила вона.

Крім того, за словами путінської поплічниці, росія нібито надає можливість вивчення української мови тим дітям, які виявили таке бажання.

"Все, що стосується наших дій, які робилися в моменті, я можу зі 100% впевненістю сказати, що там не було ні грама політики. Тільки співпереживання, лише кохання. Тому я можу точно сказати, що мені не соромно за жодну свою дію",— наголосила вона.

В Україні вже встигли різко відреагувати на заяву львової-бєлової. Зокрема, радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter відмітив, що росія є "ідеальною конструкцією пекла".

"Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини марія львова-бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням:

– Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, та доповнили це… другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про "русское мілосєрдіє"? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права їх позбавити неправильної ідентичності?

Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати…", — йдеться в дописі.

Варто також зазначити, що у Мережі кадри з нового інтерв'ю російської "уповноваженої з прав дитини" вже також піддалися різким реакціям з боку користувачів. Більшість, не добираючи слів, критикують львову-бєлову та її заяви. Є й такі, хто відверто дивується, чому західне видання бере інтерв'ю у людини, яку весь світ визнав зловмисницею та наголошують на тому, що вона повинна давати не коментарі журналістам, а показання слідчим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як уповноважена президента України з прав дитини Дарія Герасимчук розповіла, скільки українських дітей росія вивезла на свої території та де саме вони могли опинитися.