Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, експредставник та ексрадник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій та Луганській областях, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу" наголосив на важливих моментах

Після того як Міжнародний кримінальний суд видав у березні ордер на арешт російських президента володимира путіну та дитячого омбудсмена марії львової-білової, окупанти змінили технологію дій у депортації дітей з тимчасово окупованої території України.

З мережі зникли показові заходи – як депортованих дітей приймає регіональна влада росії. Також прикордонна служба ФСБ росії стала засекречувати списки персональних даних дітей, які перетинають кордон тимчасово окупованої території України з рф. У дитячих будинках, куди розподіляють депортованих, адміністраціям донесли інструкції з верифікації осіб, які цікавляться усиновленням дітей з тимчасово окупованих територій України.

Але процеси депортації дітей з тимчасово окупованої території України в рф продовжуються.

Варто зазначити, що зараз окупанти перейшли від кількісного показника депортації дітей – до, якщо можна так сказати, якісного. На даний момент на окупованих територіях України депортацією дітей займається гуманітарний штаб партії "Єдина росія", за діяльність якої відповідає віцеспікер державної думи рф анна кузнєцова (вона колишній дитячий омбудсмен рф). Зараз в зону окупації приїжджають бригади лікарів з регіонів росії, що проводять глибинні профілактичні огляди дітей, які там проживають. Отримані дані про їхнє здоров’я синхронізуються з базами даних рф – і беруться до уваги під час ухвалення рішення про депортацію тієї чи іншої групи дітей. Тому процес депортації сповільнився, але все одно точиться. Однак після того, як Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила наприкінці квітня резолюцію, де визнала дії диктаторського режиму кремля щодо депортації українських дітей до рф геноцидом українського народу, росія намагатиметься ще більше приховати цей злочинний процес.

Ще один цинічний момент — зараз перед депортацією дітей представники окупаційних адміністрацій оформляють на дитину громадянство рф, щоб у майбутньому апелювати в міжнародних інстанціях, що ці діти на момент депортації нібито були громадянами росії.

Я вважаю, що відповідна резолюція ПАРЄ – це зворотний відлік для всіх діячів росії (і не лише), які причетні до депортації українських дітей. Впевнений, що вже йде встановлення всіх чиновників, які причетні до цього жахливого процесу. На них очікують не лише персональні санкції, а й притягнення до кримінальної відповідальності.

У майбутньому всьому диктаторському режиму путіна доведеться персонально відповідати, у тому числі за депортацію дітей, примусове позбавлення батьківських прав, інші варварські дії, які мають на меті зменшення кількості українського народу.