ПАСЕ приняла резонансное решение насчет россии и путина: зацепило и лукашенко

Принятие этой резолюции расширяет круг стран, где путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию, касающуюся принудительной депортации украинских детей и взрослых в россию. В её тексте впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий рф в официальном документе такого уровня. Более того, был признан причастным к этому геноциду и белорусский диктатор александр лукашенко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация — это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

Также Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного Уголовного Суда по ордеру на арест президента россии путина и Уполномоченной по правам детей рф Марии Львовой-Беловой.

"И это одно из главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский статут. (статут по которому издан арест путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях", — подчеркивает Гончаренко.

Кроме того, белорусский диктатор александр лукашенко также был признан причастным к геноциду украинцев.

"Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастна к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины. Что автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который ведет россия в Украине", — добавляет Гончаренко.

Напомним, ранее мы сообщали, что белорусский след был замечен в похищении украинских детей. По словам одного из представителей белорусской оппозиции Павла Латушко, сейчас в этой стране находятся более тысячи вывезенных наших сограждан.