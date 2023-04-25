Не только россия: в похищении украинских детей был замечен след еще одной страны

Счет идет на сотни наших сограждан

Россия продолжает воровать украинских детей. При этом в данном деле был замечен еще и белорусский след.

Об этом пишет "Газета Выборча".

Журналисты польской газеты приводят слова одного из представителей белорусской оппозиции Павла Латушко, который утверждает, что Беларусь якобы причастна к незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

"У нас есть доказательства этого", — говорит он.

Активист оппозиции обвиняет белорусские власти в похищении не менее 1400 украинских детей с оккупированных россией территорий. При этом "В ближайшее время добавится еще 1000. В основном это дети из детских домов, — говорит Латушко.

Латушко подчеркивает, что решение о депортации первой тысячи украинских детей в Беларусь лукашенко принял еще в прошлом году.

"В рамках Союзного государства Беларуси и россии утверждены спецпроекты, целью которых является вывоз украинских детей в возрасте от 6 до 15 лет на территорию Республики Беларусь. Эти решения были приняты по указке путина и Лукашенко", — утверждает оппозиционер.

Он также обращает внимание на то, что таким образом Беларусь грубо нарушает нормы Международного права.

"Во время агрессии детей на оккупированных территориях нельзя депортировать в страну, не имеющую статуса нейтральной страны. В случае с Беларусью об этом не может быть и речи. Александр Лукашенко поддерживает владимира путина с самого начала агрессии, в том числе снабжая его оружием, организуя обучение его армии или леча раненых солдат", — подчеркивает Латушко.

Оппозиционер также указывает, что белорусские власти не заключали с Украиной никакого соглашения, которое позволяло бы депортировать украинских детей в Беларусь.

По словам активиста, детей, депортированных из Украины, размещают в нескольких детских лагерях на территории страны, в том числе в Солигорской, Гомельской, Витебской и Минской областях. Их депортацию и содержание финансирует государственное предприятие "Беларуськалий", а всю операцию организует государственный благотворительный фонд Алексея Талая, члена белорусской паралимпийской сборной по плаванию. Этот человек, отмечает Латушко, известен своей активной поддержкой режима.

Фонд Талая не скрывает, что привозит в страну детей из Украины. На официальном сайте организации говорится, что "дети Донбасса с освобожденных территорий" приезжают в Беларусь "поправить здоровье". Несколько подтвердил это и Алексей Талай, сославшись на обвинения Павла Латушко в Telegram. Он написал: "Никакая Гаага не помешает нам заниматься благотворительностью, продолжая помогать детям Донбасса".

Привоз детей из Донбасса в Беларусь описывают и государственные СМИ, которые, однако, говорят не о принудительной депортации, а о "лагерях отдыха", где дети должны "отдохнуть и забыть о трудных временах".

У белорусов, похоже, есть дальнейшие планы на перевезенных детей. Председатель Минского областного профсоюза химиков, горняков и нефтяников Дмитрий Швайба, которого цитирует редакция Sputnik, осенью заявил, что "дети из Донбасса" смогут остаться в Беларуси на постоянное обучение, а затем работать на государственном горнодобывающем заводе.

"К нам поступили запросы из Донецка и Луганска рассмотреть возможность зачисления этих детей в средние специальные учебные заведения Беларуси, даже с возможной стипендией, для продолжения обучения с проживанием в общежитиях и дальнейшим трудоустройством", — сказал Швайба.

Павел Латушко обращает внимание на заявление государственного секретаря Дмитрия Мезенцева, который во время посещения детского лагеря заявил, что Беларусь "поможет детям забыть о трудных моментах, найти свое место в мире и осуществить их мечты, чтобы они стали хорошими гражданами своей страны".

"Этих детей не будут учить гимну Украины. Их будут забрасывать антиукраинской пропагандой, они будут учиться на русском языке по российской и белорусской программам", — считает Латушко.

На вопрос о других украинских территориях, с которых будут депортировать детей, белорусский оппозиционер упоминает, например, Мариуполь.

"Но собранные нами документы позволяют считать, что следует говорить и о других оккупированных территориях", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, как россия похищает украинских детей. Пять основных сценариев.