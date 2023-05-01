Ватикан примет участие в секретной миссии в Украине: что известно

Ватикан хочет положить конец полномасштабной войне в Украине

Папа Римский Франциск, который намерен провести встречу с патриархом русской православной церкви кириллом, заявил, что Ватикан готовится принять участие в секретной мирной миссии. Основная ее цель – попытка прекратить войну в Украине.

Об этом глава Католической церкви сообщил по возвращении из трехдневного визита в Венгрию, — пишет Reuters.

"Существует миссия, которая сейчас осуществляется, но она еще не публичная. Когда она станет публичной, я раскрою ее. Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие. Это нелегко," — сказал он.

По словам Папы, он уже успел обсудить ситуацию в Украине с венгерским министром Виктором Орбаном, а также представителем РПЦ в Будапеште, митрополитом Илларионом.

Стоит напомнить, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Папа Римский ежедневно выступает с призывом прекратить войну. Более того, он отмечал и то, что ради мира готов встать посредником между двумя враждующими странами. Однако никаких сдвигов в разрешенные ситуации его действия не дали.

В то же время украинская сторона, а именно премьер Денис Шмигаль после состоявшейся на прошлой неделе встречи с Папой в Ватикане сообщил, что обсудил с последним так называемую "формулу мира", ранее предложенную президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, украинский политик обратил внимание главы Католической церкви на необходимость оказать помощь в репатриации детей, которых россия вывезла со временно оккупированных территорий Украины.

"Святой престол готов это сделать (помочь репатриировать детей), потому что это правильно. Все человеческие жесты помогают, но жесты жестокости не помогают. Мы должны сделать все, что в наших силах", — прокомментировал свое отношение понтифик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые недели полномасштабной войны в Украине Папа Римский хотел встретиться с президентом рф владимиром путиным, однако этого не произошло из-за отказа диктатора.