Папа Римский хотел встретиться с путиным - стало известно, кто не дал этого сделать

Понтифик заявлял о готовности встретиться с российским диктатором, но услышал: "Спасибо, но сейчас не время"

В начале полномасштабной войны Папа Римский Франциск, постоянно призывающий Москву и Киев остановить боевые действия, хотел встретиться с российским президентом владимиром путиным, однако в ответ он получил отказ.

В одном из интервью понтифик заявлял, что был готов поехать к российскому диктатору в феврале прошлого года. Он отправился в российское посольство в Ватикане, чтобы сообщить о своей готовности поехать в Москву, если путин будет согласен на встречу. Об этом пишет Vatican News.

Тогда же глава Министерства иностранных дел россии сергей лавров отказал ему, сказав следующее: "Спасибо, но сейчас не время".

"Я бы говорил с ним так же, как я говорю при всех. Он культурный человек. На второй день войны я приехал в российское посольство при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву при условии, что путин оставит мне окно для переговоров. лавров написал мне: "Спасибо, но не время". путин знает, что я доступен", — отметил Папа Римский.

В то же время недавно в интервью телеканалу RSI понтифик в очередной раз высказал свое мнение относительно полномасштабной войны в Украине и заявил, что в конфликте якобы заинтересована не только россия, передает Corriere della Sera.

"Там все воюют. Речь идет о военной промышленности. Идет война, продается старое оружие, испытывается новое", – сказал он.

Также Папа Римский добавил, что военные действия идут сейчас не только в Украине, а в Сирии, Йемене и других странах. По его мнению, "все великие державы сейчас перепутаны", а Украина является неким полем битвы между ними.

"Там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", — отметил понтифик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Папа Римский Франциск заявлял, что Ватикан готов на все, чтобы остановить войну в Украине. В том числе, он лично готов стать посредником между двумя странами, чтобы остановить противостояние.