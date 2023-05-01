Очередной скандал в Ватикане: Папа Римский желает встречи с патриархом РПЦ кириллом

Встречи, запланированные на лето 2022, сорвались из-за российского вторжения

Папа Римский Франциск считает необходимым встретиться с патриархом русской православной церкви кириллом. Планы такой встречи существовали, но их приостановили из-за вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает PAP. Отмечается, что связь церковники поддерживают через главу отдела внешних связей московского патриархата Антония, а также понтифик раз разговаривал в Zoom с кириллом в течение 40 минут.

Личные встречи запланированы на лето 2022 года в Иерусалиме не состоялись, но это "придется сделать", подчеркнул Папа. Говоря об Украине, он также добавил, что в нашей стране продолжается непубличная миротворческая миссия. Среди идей Папы – посредничество Святого престола по делу похищенных россией украинских детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно из-за двух подростков разразился новый скандал на Пасху. Уже второй год подряд в Крестном ходу рядом ставят украинца и россиянина. Их рассказы звучали на одной станции. До этого Папа Римский хотел встретиться и с российским президентом, но ему отказали