Зеленський у Римі: очікуються зустрічі з Папою Римським і не тільки

У Зеленського заплановано кілька зустрічей, у тому числі і з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії із робочим візитом. Очікується, що в Римі він зустрінеться з Папою Римським Франциском, президентом країни Серджо Маттареллою та прем’єр-міністром Джорджем Мелоні.

Про це український президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Важливий візит для перемоги України", — резюмував Володимир Зеленський.

Також відомо, що нещодавно до Ватикану з робочим візитом їздив український прем'єр Денис Шмигаль. Він також зустрівся з Папою Римським і передав йому альбом із фотографіями, на яких зображені військові злочини росії в Україні.

До речі, сам Папа Римський Франциск неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання на тему війни Росії в Україні. У 2022 році він висловив сумніви щодо необхідності постачання зброї в Україну, а нещодавно заявив, що бажає зустрітися з російським патріархом кирилом. Також понтифік планував відвідати Україну, але за умови, що після цього він одразу поїде до Москви.

Також "Телеграф" повідомляв, що на початку травня Володимир Зеленський відвідав Нідерланди. Там український президент підписав спільну декларацію з Бельгією та Нідерландами про підтримку української держави та тиск на російську федерацію.