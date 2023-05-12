Санкційний день: Зеленський заявив, що держава взялася за "Запоріжсталь"

Зеленський підписав одразу кілька пакетів санкцій

Президент України Володимир Зеленський оголосив 12 травня "санкційним днем". Все тому, що сьогодні він підписав одразу кілька пакетів обмежувальних заходів.

Про це він заявив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Про один з них президент розповів уже зараз. Він стосується підприємства "Запоріжсталь".

"Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що вже було розпочато процедуру конфіскації російської частки підприємства.

"Вона працюватиме для України та українців", — наголошує президент.

Для довідки: згідно з даними з відкритих джерел "Запоріжсталь" належить холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова. При цьому деякі ЗМІ писали, що серед співвласників підприємства можуть бути структури, пов’язані з російським "Зовнішекономбанком", але офіційно представниками підприємства це спростовувалося. До цього директором Запоріжсталі був нинішній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Про другий пакет санкцій поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський ввів нові санкції проти росії. У них оборонка, космос, десятки росіян та один українець.

Також ми повідомляли, що Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти низки букмекерських компаній та лотерей. Більшість компаній пов’язані з країною-агресором. Всім компаніям заблокують активи, повністю заборонять торгівельні операції та виведення капіталу з України, анулюють чи зупинять ліцензії. Термін дії санкцій – 50 років.