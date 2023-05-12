Санкционный день: Зеленский заявил, что государство взялось за "Запорожсталь"

Зеленский подписал сразу несколько пакетов санкций

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 мая "санкционным днем". Все потому, что сегодня он подписал сразу несколько пакетов ограничительных мер.

Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале.

Об одном из ник президент рассказал уже сейчас. Он касается предприятия "Запорожсталь".

"Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек – 13 физических и 28 юридических, – с помощью которых рф сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что сейчас была начата процедура конфискации российской доли предприятия.

"Она будет работать для Украины и украинцев", — подчеркивает президент.

Для справки: согласно данным из открытых источников "Запорожсталь" принадлежит холдингу "Метинвест" Рината Ахметова. При этом некоторые СМИ писали, что среди совладельцев предприятия могут быть и структуры, связанные с российским "Внешэкономбанком", но официально представителями предприятия это опровергалось. До этого, к слову, директором Запорожстали был нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

О втором пакете санкций пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел новые санкции против рф. В них оборонка, космос, десятки россиян и один украинец.

Также мы сообщали, что Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда букмекерских компаний и лотерей. Большинство компаний связано со страной-агрессором. Всем компаниям заблокируют активы, полностью запретят торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии. Срок действия санкций – 50 лет.