Санкционный день: Зеленский заявил, что государство взялось за "Запорожсталь"
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Зеленский подписал сразу несколько пакетов санкций
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 мая "санкционным днем". Все потому, что сегодня он подписал сразу несколько пакетов ограничительных мер.
Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале.
Об одном из ник президент рассказал уже сейчас. Он касается предприятия "Запорожсталь".
"Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человек – 13 физических и 28 юридических, – с помощью которых рф сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике", — сообщил Зеленский.
Он отметил, что сейчас была начата процедура конфискации российской доли предприятия.
"Она будет работать для Украины и украинцев", — подчеркивает президент.
Для справки: согласно данным из открытых источников "Запорожсталь" принадлежит холдингу "Метинвест" Рината Ахметова. При этом некоторые СМИ писали, что среди совладельцев предприятия могут быть и структуры, связанные с российским "Внешэкономбанком", но официально представителями предприятия это опровергалось. До этого, к слову, директором Запорожстали был нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
О втором пакете санкций пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский ввел новые санкции против рф. В них оборонка, космос, десятки россиян и один украинец.
Также мы сообщали, что Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда букмекерских компаний и лотерей. Большинство компаний связано со страной-агрессором. Всем компаниям заблокируют активы, полностью запретят торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии. Срок действия санкций – 50 лет.