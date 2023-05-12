А ми й не просили? Ріші Сунак розчарований рішенням "Євробачення" щодо Зеленського

З виступом Зеленського на Євробаченні — плутанина

Прем’єрміністр Британії Ріші Сунак, мабуть, посилаючись на інформацію, яка з’явилася в західній пресі, висловив своє невдоволення з приводу рішення Європейського мовного союзу щодо виступу Зеленського на "Євробаченні".

Про це пише The Guardian, посилаючись на заяву Сунака.

Повідомляється, що Ріші Сунак розчарований тим, що прохання президента Володимира Зеленського виступити на Євробаченні було відхилено.

"Прем’єр-міністр вважає, що президенту Зеленському було б доречно виступити на заході, і ми розчаровані цим рішенням. Цінності та свободи, за які борються президент Зеленський та народ України, не є політичними, вони фундаментальні. Саме Євробачення визнало це минулого року, коли справедливо відсторонило росію від участі у конкурсі", — сказав представник Сунака.

Варто зазначити, що заява Сунака з’явилася на тлі інформації у західних ЗМІ. Там повідомлялося, що нібито організатори "Євробачення" могли відмовити Зеленському у промові. Проте, у Зеленського вже спростували ці новини, заявивши, що Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу або на будь-якому іншому етапі конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленському вже другий рік поспіль відмовляють у можливості нагадати про російську агресію під час вручення премії "Оскар".