"Євробачення 2023": як можна подивитися у "Дії" прямий ефір (фото)

Перший півфінал конкурсу 9 травня можна переглянути у безплатному додатку

Вже цього вівторка, 9 травня, на арені у Ліверпулі, Велика Британія, стартує перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Захід відбудеться від імені України, оскільки у 2022 році саме наша країна змогла здобути кубок переможця.

Час початку півфіналу 9 травня – 22:00 за київським часом. Трансляцію шоу для українців проведуть офіційні платформи конкурсу та "Суспільного", але також виступ учасників можна буде легко переглянути онлайн у додатку "Дія".

Як дивитися Євробачення 2023 у "Дії": покрокова інструкція

Відкриваємо програму "Дія", проходимо авторизацію. Натискаємо в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана. Прогортаємо варіанти послуг та натискаємо на розділ "Дія.TV". Обираємо телеканал "Суспільне Культура HD". Дивимося пряму трансляцію "Євробачення 2023".

Меню "Дії", де можна переглянути пряму трансляцію "Євробачення 2023"

Нагадаємо, що у першому півфіналі конкурсу 9 травня Україна не голосує. Цим правом ми скористаємось у четвер, 11 травня, коли проходитиме другий півфінал "Євробачення 2023".

Фінал "Євробачення 2023" у суботу, 13 травня

Голосування від кожного півфіналу "відбере" по 10 найкращих пісень для фіналу 13 травня. За день до фіналу у п’ятницю глядачі дізнаються, в якому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення 2023". Відомо, що представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel ("Серце зі сталі") виступлять під номером 19.