"Євробачення 2023": як можна подивитися у "Дії" прямий ефір (фото)
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Перший півфінал конкурсу 9 травня можна переглянути у безплатному додатку
Вже цього вівторка, 9 травня, на арені у Ліверпулі, Велика Британія, стартує перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Захід відбудеться від імені України, оскільки у 2022 році саме наша країна змогла здобути кубок переможця.
Час початку півфіналу 9 травня – 22:00 за київським часом. Трансляцію шоу для українців проведуть офіційні платформи конкурсу та "Суспільного", але також виступ учасників можна буде легко переглянути онлайн у додатку "Дія".
Як дивитися Євробачення 2023 у "Дії": покрокова інструкція
- Відкриваємо програму "Дія", проходимо авторизацію.
- Натискаємо в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.
- Прогортаємо варіанти послуг та натискаємо на розділ "Дія.TV".
- Обираємо телеканал "Суспільне Культура HD".
- Дивимося пряму трансляцію "Євробачення 2023".
Нагадаємо, що у першому півфіналі конкурсу 9 травня Україна не голосує. Цим правом ми скористаємось у четвер, 11 травня, коли проходитиме другий півфінал "Євробачення 2023".
Фінал "Євробачення 2023" у суботу, 13 травня
Голосування від кожного півфіналу "відбере" по 10 найкращих пісень для фіналу 13 травня. За день до фіналу у п’ятницю глядачі дізнаються, в якому порядку виступатимуть фіналісти "Євробачення 2023". Відомо, що представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel ("Серце зі сталі") виступлять під номером 19.