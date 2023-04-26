Король Чарльз відкрив сцену Євробачення 2023 і поспілкувався з Юлією Саніною (фото, відео)

Солістка українського рок-гурту The Hardkiss стане одною із ведучих заходу

Британський король Чарльз III і королева-консорт Камілла відвідали M&S Bank Arena та офіційно відкрили сцену пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2023 році проходитиме в Ліверпулі від імені України.

Монархи символічно увімкнули вогні на сцені конкурсу, щоб продемонструвати її дизайн. Також Чарльз і Камілла познайомилися з командою мовника BBC та ведучими Євробачення 2023, зокрема із солісткою українського рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною.

Сцену відкрили під саундтрек нинішнього Євробачення, створений українським композитором Михайлом Некрасовим, повідомляє Телеграм-канал "Євробачення Україна".

Фото: Getty Images

Ось як виглядає сцена Євробачення у 2023 році у Ліверпулі

Британські монархи разом із представницею Великої Британії на Євробаченні 2023 Мей Мюллер. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що півфінали конкурсу намічені на 9 та 11 травня, а гранд-фінал відбудеться 13 травня. Фінал Євробачення 2023 транслюватиметься у прямому ефірі на телебаченні для мільйонів глядачів по всьому світу і вперше – у кінотеатрах по всій Великій Британії. Серед західних знаменитостей ведучими конкурсу стануть зірка "Теда Лассо" Ханна Веддінгем, суддя шоу "Британія має талант" Аліша Діксон, а також ведучий ток-шоу Грем Нортон, який коментуватиме "Євробачення".

На "Євробачення 2023" від України, нагадаємо, вирушить дует TVORCHI, який виграв Нацвідбір, з піснею Heart of Steel, яку музиканти нещодавно вирішили трохи вдосконалити. Хлопці виступатимуть одразу у гранд-фіналі.