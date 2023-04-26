Король Чарльз открыл сцену Евровидения 2023 и пообщался с Юлией Саниной (фото, видео)
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Солистка украинской рок-группы The Hardkiss станет одной из ведущих мероприятия
Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла посетили M&S Bank Arena и официально открыли сцену песенного конкурса "Евровидение", который в 2023 году будет проходить в Ливерпуле от имени Украины.
Монархи символически включили огни на сцене конкурса, чтобы продемонстрировать ее дизайн. Также Чарльз и Камилла познакомились с командой вещателя BBC и ведущими Евровидения 2023, в частности с солисткой украинской рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной.
Сцену открыли под саундтрек нынешнего Евровидения, созданный украинским композитором Михаилом Некрасовым, сообщает Телеграм-канал "Євробачення Україна".
Напомним, что полуфиналы конкурса намечены на 9 и 11 мая, а гранд-финал состоится 13 мая. Финал Евровидения 2023 будет транслироваться в прямом эфире по телевидению для миллионов зрителей по всему миру и впервые – в кинотеатрах по всей Великобритании. Среди западных знаменитостей ведущими конкурса станут звезда "Теда Лассо" Ханна Уотдингем, судья шоу "Британия ищет талант" Алиша Диксон, а также ведущий ток-шоу Грэм Нортон, который будет комментировать "Евровидение".
На "Евровидение 2023" от Украины, напомним, отправится выигравший Нацотбор дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel, которую музыканты недавно решили немного усовершенствовать. Парни будут выступать сразу в гранд-финале.