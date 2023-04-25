Кто победит на Евровидении 2023 по мнению букмекеров: Украина продолжает сдавать позиции

В лидерах продолжает держаться шведская певица Loreen

Совсем скоро, а именно 13 мая 2023 года, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023, победу в котором долгое время снова пророчили Украине. Однако после того, как стало известно, что Швецию представит певица Loreen, она и забрала пальму первенства у украинской группы Tvorchi.

Увы, но пока прогнозы букмекеров касательно представителя Украины только ухудшаются. Группа Tvorchi с их конкурсной песней "Heart of Steel" остаются на третьем месте, однако процентная вероятность успеха снизилась с 13 до 7%.

Итого, пока первая десятка победителей Евровидения 2023 по мнению букмекеров, выглядит так:

Loreen – Tattoo (Швеция) Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия) Tvorchi — Heart of Steel (Украина) La Zarra – Évidemment (Франция) Blanca Paloma – Eaea (Испания) Alessandra — Queen of Kings (Норвегия) Noa Kirel – Unicorn (Израиль) Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрия) Mae Muller — I Wrote A Song (Великобритания) Marco Mengoni — Due vite (Италия)

Ставки букмекеров на Евровидение 2023

Напомним, что согласно результатам жеребьевки украинская группа TVORCHI будет выступать на Евровидении 2023 под номером 19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss).