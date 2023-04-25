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Кто победит на Евровидении 2023 по мнению букмекеров: Украина продолжает сдавать позиции

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Дуэт TVORCHI входит в тройку лидеров Евровидения 2023 Новость обновлена 25 апреля 2023, 11:07
Дуэт TVORCHI входит в тройку лидеров Евровидения 2023. Фото instagram.com/eurovision

В лидерах продолжает держаться шведская певица Loreen

Совсем скоро, а именно 13 мая 2023 года, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023, победу в котором долгое время снова пророчили Украине. Однако после того, как стало известно, что Швецию представит певица Loreen, она и забрала пальму первенства у украинской группы Tvorchi.

Увы, но пока прогнозы букмекеров касательно представителя Украины только ухудшаются. Группа Tvorchi с их конкурсной песней "Heart of Steel" остаются на третьем месте, однако процентная вероятность успеха снизилась с 13 до 7%.

Итого, пока первая десятка победителей Евровидения 2023 по мнению букмекеров, выглядит так:

  1. Loreen – Tattoo (Швеция)
  2. Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия)
  3. Tvorchi — Heart of Steel (Украина)
  4. La Zarra – Évidemment (Франция)
  5. Blanca Paloma – Eaea (Испания)
  6. Alessandra — Queen of Kings (Норвегия)
  7. Noa Kirel – Unicorn (Израиль)
  8. Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрия)
  9. Mae Muller — I Wrote A Song (Великобритания)
  10. Marco Mengoni — Due vite (Италия)
Кто победит на Евровидении 2023
Ставки букмекеров на Евровидение 2023

Напомним, что согласно результатам жеребьевки украинская группа TVORCHI будет выступать на Евровидении 2023 под номером 19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss).

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#Евровидение #Tvorchi