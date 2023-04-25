Хто переможе на Євробаченні 2023 року на думку букмекерів: Україна продовжує здавати позиції

У лідерах продовжує триматися шведська співачка Loreen

Незабаром, а саме 13 травня 2023 року, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023, перемогу в якому довгий час знову пророкували Україні. Однак після того, як стало відомо, що Швецію представить співачка Loreen, вона й забрала пальму першості в українського гурту Tvorchi.

На жаль, але поки що прогнози букмекерів щодо представника України лише погіршуються. Група Tvorchi з їхньою конкурсною піснею "Heart of Steel" залишаються на третьому місці, проте відсоткова ймовірність успіху знизилася з 13 до 7%.

Тож, поки перша десятка ймовірних переможців Євробачення 2023 року на думку букмекерів, виглядає так:

Loreen – Tattoo (Швеція) Käärijä — Cha Cha Cha (Фінляндія) Tvorchi — Heart of Steel (Україна) La Zarra – Évidemment (Франція) Blanca Paloma – Eaea (Іспанія) Alessandra — Queen of Kings (Норвегія) Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль) Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрія) Mae Muller — I Wrote A Song (Велика Британія) Marco Mengoni — Due vite (Італія)

Ставки букмекерів на Євробачення 2023

Нагадаємо, що згідно з результатами жеребкування український гурт TVORCHI виступатиме на Євробаченні 2023 року під номером 19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну (фронтвумен гурту The Hardkiss).