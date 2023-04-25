Хто переможе на Євробаченні 2023 року на думку букмекерів: Україна продовжує здавати позиції
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У лідерах продовжує триматися шведська співачка Loreen
Незабаром, а саме 13 травня 2023 року, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023, перемогу в якому довгий час знову пророкували Україні. Однак після того, як стало відомо, що Швецію представить співачка Loreen, вона й забрала пальму першості в українського гурту Tvorchi.
На жаль, але поки що прогнози букмекерів щодо представника України лише погіршуються. Група Tvorchi з їхньою конкурсною піснею "Heart of Steel" залишаються на третьому місці, проте відсоткова ймовірність успіху знизилася з 13 до 7%.
Тож, поки перша десятка ймовірних переможців Євробачення 2023 року на думку букмекерів, виглядає так:
- Loreen – Tattoo (Швеція)
- Käärijä — Cha Cha Cha (Фінляндія)
- Tvorchi — Heart of Steel (Україна)
- La Zarra – Évidemment (Франція)
- Blanca Paloma – Eaea (Іспанія)
- Alessandra — Queen of Kings (Норвегія)
- Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль)
- Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрія)
- Mae Muller — I Wrote A Song (Велика Британія)
- Marco Mengoni — Due vite (Італія)
Нагадаємо, що згідно з результатами жеребкування український гурт TVORCHI виступатиме на Євробаченні 2023 року під номером 19.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну (фронтвумен гурту The Hardkiss).