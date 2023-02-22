Відома українська співачка стане ведучою Євробачення-2023 у Ліверпулі: подробиці

Незмінний коментатор – Тимур Мірошниченко, а ось ведуча – несподівана кандидатура

У травні в Ліверпулі (Великобританія) відбудеться музичний конкурс Євробачення від імені України, адже у 2022 році з тріумфом переміг наш гурт Kalush Orchestra, проте через російське вторгнення проведення заходу в Києві неможливе. У середу, 22 лютого, стали відомі імена ведучих шоу, серед яких є популярна українська співачка.

Як повідомляє "Суспільне", організатори "Євробачення-2023" визначилися з ведучими та коментаторами шоу. Українську сторону представлять фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна й ведучий Тимур Мірошниченко. З боку британців — Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні.

Повідомляється, що Саніна – одна з чотирьох ведучих фіналу на арені Liverpool у суботу, 13 травня 2023 року. Компанію їй складуть легенда Євробачення у Великій Британії Грем Нортон, актриса та виконавиця Ханна Веддінгхем, телеведуча та співачка Аліша Діксон.

Як зазначила у своїх соцмережах Юлія Саніна, бути ведучою Євробачення для неї велика честь.

"Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Великобританією, — написала виконавиця в Instagram. — Мені водночас хвилююче, відповідально та радісно грати нову для себе роль. Але у мене є ви — моя підтримка. І я впевнена, що, навіть під час війни, ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні".

Коментатором Євробачення став незмінний Тимур Мірошниченко. Він виконуватиме кореспондентські завдання, виходитиме у прямий ефір і працюватиме з української коментаторської кабінки у Ліверпулі. Ті, хто дивитиметься пряму трансляцію Євробачення в Youtube, теж чутимуть його голос.

Євробачення 2023: дата

В 2023 році відбудеться 67-й пісенний конкурс Євробачення. Дата фіналу – 13 травня. Цьому передують два півфінали 9 та 11 травня відповідно. До речі, Юлія Саніна вестиме всі три заходи.

Нагадаємо, організатори конкурсу представили логотип Євробачення-2023. У ньому є і українська символіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну на Євробаченні-2023 представить дует TVORCHI, яким букмекери пророкують перемогу. Пісня українців називається Heart of Steel.