Известная украинская певица станет ведущей Евровидения-2023 в Ливерпуле: подробности

Несменный комментатор — Тимур Мирошниченко, а вот ведущая – неожиданная кандидатура

В мае в Ливерпуле (Великобритания) состоится музыкальный конкурс Евровидение от имени Украины, ведь в 2022 году с триумфом победила наша группа Kalush Orchestra, однако из-за российского вторжения проведение мероприятия в Киеве невозможно. В среду, 22 февраля, стали известны имена ведущих шоу, в числе которых популярная украинская певица.

Как сообщает "Суспільне", организаторы "Евровидения-2023" определились с ведущими и комментаторами шоу. Украинскую сторону представят фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ведущий Тимур Мирошниченко. Со стороны британцев — Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клэр Суини.

Сообщается, что Санина – одна из четырех ведущих финала на арене Liverpool в субботу, 13 мая 2023 года. Компанию ей составят легенда Евровидения в Великобритании Грэм Нортон, актриса и исполнительница Ханна Веддингхэм, телеведущая и певица Алиша Диксон.

Как отметила в своих соцсетях Юлия Санина, быть ведущей Евровидения для нее большая честь.

"В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией, — написала исполнительница в Instagram. — Мне одновременно волнующе, ответственно и радостно играть новую для себя роль. Но у меня есть вы – моя поддержка. И я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне".

Комментатором Евровидения стал бессменный Тимур Мирошниченко. Он будет выполнять корреспондентские задачи, выходить в прямой эфир и работать из украинской комментаторской кабинки в Ливерпуле. Те, кто будут смотреть прямую трансляцию Евровидения в Youtube, тоже будут слышать его голос.

Евровидение 2023: дата

В 2023 году состоится 67-й песенный конкурс Евровидение. Дата финала – 13 мая. Этому предшествуют два полуфинала 9 и 11 мая соответственно. К слову, Юлия Санина будет вести все три мероприятия.

Напомним, организаторы конкурса представили логотип Евровидения-2023. В нем присутствует и украинская символика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину на Евровидении-2023 представит дуэт TVORCHI, которым букмекеры пророчат победу. Песня украинцев называется Heart of Steel.