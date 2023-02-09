Определились лидеры Евровидения-2023: на какое место поставили Украину букмекеры

Предварительные прогнозі букмекеров высоко оценивают шансы Украины на победу в конкурсе

В Ливерпуле 13 мая 2023 года пройдет финал популярного музыкального конкурса Евровидение. Но уже сейчас букмекеры называют возможных лидеров и прогнозируют страну-победителя. После триумфа Kalush Orchestra в прошлом году первое место снова пророчат представителю из Украины.

Об этом свидетельствуют данные букмекеров на ресурсе eurovisionworld. Украина лидирует с приличным отрывом. Более того, украинская группа TVORCHI остается в топе уже много месяцев. Хотя страны одна за одной выбирают своего представителя и презентуют треки, пополняя список претендентов на первое место.

Так, в прогнозе букмекеров первая десятка лидеров Евровидения-2023 распределяются так:

Украина Швеция Финляндия Норвегия Чехия Италия Великобритания Франция Нидерланды Израиль

Топ-10 стран-лидеров Евровидения-2023 по мнению букмекеров

Как сообщалось, Украину в 2023 году на Евровидении представит дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel. Свой Нацотбор на Евровидение-2023 недавно провели чехи. От Чехии на конкурс отправится группа VESNA с композицией My sister's crown. Однако в сети возник скандал из-за того, что в составе коллектива уроженка рф. Да и песня о сестринстве у многих вызвала вопросы.