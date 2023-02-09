Визначились лідери Євробачення-2023: на яке місце поставили Україну букмекери

Попередні прогнози букмекерів високо оцінюють шанси України на перемогу у конкурсі

У Ліверпулі 13 травня 2023 року пройде фінал популярного музичного конкурсу "Євробачення". Але вже зараз букмекери називають можливих лідерів та прогнозують країну-переможця. Після тріумфу Kalush Orchestra минулого року перше місце знову пророкують представнику України.

Про це свідчать дані букмекерів на ресурсі eurovisionworld. Україна лідирує із пристойним відривом. Більше того, український гурт TVORCHI залишається в топі вже багато місяців. Хоча країни одна за одною обирають свого представника та презентують треки, поповнюючи список претендентів на перше місце.

Так, у прогнозі букмекерів перша десятка лідерів Євробачення-2023 розподіляються так:

Україна Швеція Фінляндія Норвегія Чехія Італія Великобританія Франція Нідерланди Ізраїль

Топ-10 країн-лідерів Євробачення-2023 на думку букмекерів

Як повідомлялося, Україну в 2023 році на Євробаченні представить дует TVORCHI з піснею Heart of Steel. Свій Нацвідбір на Євробачення-2023 нещодавно провели чехи. Від Чехії на конкурс вирушить гурт VESNA з композицією My sister’s crown. Однак у мережі виник скандал через те, що у складі колективу уродженка росії. Та й пісня про сестринство у багатьох викликала запитання.