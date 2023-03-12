Кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2023 букмекери: відома співачка зі Швеції відсунула Україну (відео)
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Лідером прогнозів стала співачка, яка вже перемагала на конкурсі
Довгий час дуету TVORCHI, який представить Україну на популярному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2023 році, букмекери пророкували перемогу. Проте виконавців відсунув фінський артист Käärijä, а тепер лідером перегонів стала співачка Loreen зі Швеції.
За оновленими даними букмекерів, пісня шведки має найбільше шансів виграти Євробачення-2023. Більше того, єврофанам добре відома Loreen: вона вже приносила перемогу своїй країні 11 років тому.
Так, перша десятка переможців Євробачення-2023, як свідчать прогнози букмекерів, може бути такою:
- Loreen – Tattoo (Швеція)
- Käärijä — Cha Cha Cha (Фінляндія)
- Tvorchi — Heart of Steel (Україна)
- Alessandra — Queen of Kings (Норвегія)
- Vesna — My Sister’s Crown (Чехія)
- Mae Muller — I Wrote A Song (Велика Британія)
- Blanca Paloma – Eaea (Іспанія)
- Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль)
- Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрія)
- La Zarra – Évidemment (Франція)
У 2012 році шведська співачка Loreen підкорила Євробачення з піснею Euphoria, здобувши перемогу. Цього разу вона штурмуватиме сцену з композицією Tattoo.
Як повідомляв "Телеграф", фінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. Ведучою від України буде популярна співачка Юлія Саніна (The Hardkiss).