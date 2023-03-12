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Кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2023 букмекери: відома співачка зі Швеції відсунула Україну (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Loreen та TVORCHI Новина оновлена 12 березня 2023, 17:58
Loreen та TVORCHI. Фото Колаж "Телеграфу"

Лідером прогнозів стала співачка, яка вже перемагала на конкурсі

Довгий час дуету TVORCHI, який представить Україну на популярному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2023 році, букмекери пророкували перемогу. Проте виконавців відсунув фінський артист Käärijä, а тепер лідером перегонів стала співачка Loreen зі Швеції.

За оновленими даними букмекерів, пісня шведки має найбільше шансів виграти Євробачення-2023. Більше того, єврофанам добре відома Loreen: вона вже приносила перемогу своїй країні 11 років тому.

Так, перша десятка переможців Євробачення-2023, як свідчать прогнози букмекерів, може бути такою:

  1. Loreen – Tattoo (Швеція)
  2. Käärijä — Cha Cha Cha (Фінляндія)
  3. Tvorchi — Heart of Steel (Україна)
  4. Alessandra — Queen of Kings (Норвегія)
  5. Vesna — My Sister’s Crown (Чехія)
  6. Mae Muller — I Wrote A Song (Велика Британія)
  7. Blanca Paloma – Eaea (Іспанія)
  8. Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль)
  9. Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрія)
  10. La Zarra – Évidemment (Франція)
Ставки букмекерів на Євробачення-2023
Ставки букмекерів на Євробачення-2023

У 2012 році шведська співачка Loreen підкорила Євробачення з піснею Euphoria, здобувши перемогу. Цього разу вона штурмуватиме сцену з композицією Tattoo.

Як повідомляв "Телеграф", фінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. Ведучою від України буде популярна співачка Юлія Саніна (The Hardkiss).

Теги:
#Букмекери #Євробачення #Loreen #Tvorchi