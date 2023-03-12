Кому прогнозують перемогу на Євробаченні-2023 букмекери: відома співачка зі Швеції відсунула Україну (відео)

Лідером прогнозів стала співачка, яка вже перемагала на конкурсі

Довгий час дуету TVORCHI, який представить Україну на популярному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2023 році, букмекери пророкували перемогу. Проте виконавців відсунув фінський артист Käärijä, а тепер лідером перегонів стала співачка Loreen зі Швеції.

За оновленими даними букмекерів, пісня шведки має найбільше шансів виграти Євробачення-2023. Більше того, єврофанам добре відома Loreen: вона вже приносила перемогу своїй країні 11 років тому.

Так, перша десятка переможців Євробачення-2023, як свідчать прогнози букмекерів, може бути такою:

Loreen – Tattoo (Швеція) Käärijä — Cha Cha Cha (Фінляндія) Tvorchi — Heart of Steel (Україна) Alessandra — Queen of Kings (Норвегія) Vesna — My Sister’s Crown (Чехія) Mae Muller — I Wrote A Song (Велика Британія) Blanca Paloma – Eaea (Іспанія) Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль) Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрія) La Zarra – Évidemment (Франція)

Ставки букмекерів на Євробачення-2023

У 2012 році шведська співачка Loreen підкорила Євробачення з піснею Euphoria, здобувши перемогу. Цього разу вона штурмуватиме сцену з композицією Tattoo.

Як повідомляв "Телеграф", фінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. Ведучою від України буде популярна співачка Юлія Саніна (The Hardkiss).