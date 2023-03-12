Кому прогнозируют победу на Евровидении-2023 букмекеры: известная певица из Швеции отодвинула Украину (видео)

Лидером прогнозов стала певица, которая уже побеждала на конкурсе

Долгое время дуэту TVORCHI, который представит Украину на популярном песенном конкурсе "Евровидение" в 2023 году, букмекеры пророчили победу. Однако исполнителей отодвинул финский артист Käärijä, а теперь лидером гонки стала певица Loreen из Швеции.

По обновленным данным букмекеров, у песни шведки больше всего шансов выиграть Евровидение-2023. Более того, еврофанам хорошо известна Loreen: она уже приносила победу своей стране 11 лет назад.

Так, первая десятка победителей Евровидения-2023, как свидетельствуют прогнозы букмекеров, может быть такой:

Loreen – Tattoo (Швеция) Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия) Tvorchi — Heart of Steel (Украина) Alessandra — Queen of Kings (Норвегия) Vesna — My Sister's Crown (Чехия) Mae Muller — I Wrote A Song (Великобритания) Blanca Paloma – Eaea (Испания) Noa Kirel – Unicorn (Израиль) Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрия) La Zarra – Évidemment (Франция)

Ставки букмекеров на Евровидение-2023

В 2012 году шведская певица Loreen покорила Евровидение с песней Euphoria, одержав победу. На этот раз она будет штурмовать сцену с композицией Tattoo.

Как сообщал "Телеграф", финал 67-й песенного конкурсу Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. Ведущей от Украины будет популярная певица Юлия Санина (The Hardkiss).