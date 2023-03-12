Кому прогнозируют победу на Евровидении-2023 букмекеры: известная певица из Швеции отодвинула Украину (видео)
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Лидером прогнозов стала певица, которая уже побеждала на конкурсе
Долгое время дуэту TVORCHI, который представит Украину на популярном песенном конкурсе "Евровидение" в 2023 году, букмекеры пророчили победу. Однако исполнителей отодвинул финский артист Käärijä, а теперь лидером гонки стала певица Loreen из Швеции.
По обновленным данным букмекеров, у песни шведки больше всего шансов выиграть Евровидение-2023. Более того, еврофанам хорошо известна Loreen: она уже приносила победу своей стране 11 лет назад.
Так, первая десятка победителей Евровидения-2023, как свидетельствуют прогнозы букмекеров, может быть такой:
- Loreen – Tattoo (Швеция)
- Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия)
- Tvorchi — Heart of Steel (Украина)
- Alessandra — Queen of Kings (Норвегия)
- Vesna — My Sister's Crown (Чехия)
- Mae Muller — I Wrote A Song (Великобритания)
- Blanca Paloma – Eaea (Испания)
- Noa Kirel – Unicorn (Израиль)
- Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрия)
- La Zarra – Évidemment (Франция)
В 2012 году шведская певица Loreen покорила Евровидение с песней Euphoria, одержав победу. На этот раз она будет штурмовать сцену с композицией Tattoo.
Как сообщал "Телеграф", финал 67-й песенного конкурсу Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. Ведущей от Украины будет популярная певица Юлия Санина (The Hardkiss).