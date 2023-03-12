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Кому прогнозируют победу на Евровидении-2023 букмекеры: известная певица из Швеции отодвинула Украину (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Loreen и TVORCHI Новость обновлена 12 марта 2023, 17:58
Loreen и TVORCHI. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лидером прогнозов стала певица, которая уже побеждала на конкурсе

Долгое время дуэту TVORCHI, который представит Украину на популярном песенном конкурсе "Евровидение" в 2023 году, букмекеры пророчили победу. Однако исполнителей отодвинул финский артист Käärijä, а теперь лидером гонки стала певица Loreen из Швеции.

По обновленным данным букмекеров, у песни шведки больше всего шансов выиграть Евровидение-2023. Более того, еврофанам хорошо известна Loreen: она уже приносила победу своей стране 11 лет назад.

Так, первая десятка победителей Евровидения-2023, как свидетельствуют прогнозы букмекеров, может быть такой:

  1. Loreen – Tattoo (Швеция)
  2. Käärijä — Cha Cha Cha (Финляндия)
  3. Tvorchi — Heart of Steel (Украина)
  4. Alessandra — Queen of Kings (Норвегия)
  5. Vesna — My Sister's Crown (Чехия)
  6. Mae Muller — I Wrote A Song (Великобритания)
  7. Blanca Paloma – Eaea (Испания)
  8. Noa Kirel – Unicorn (Израиль)
  9. Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? (Австрия)
  10. La Zarra – Évidemment (Франция)
Ставки букмекеров на Евровидение-2023
Ставки букмекеров на Евровидение-2023

В 2012 году шведская певица Loreen покорила Евровидение с песней Euphoria, одержав победу. На этот раз она будет штурмовать сцену с композицией Tattoo.

Как сообщал "Телеграф", финал 67-й песенного конкурсу Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. Ведущей от Украины будет популярная певица Юлия Санина (The Hardkiss).

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#Букмекеры #Евровидение #Loreen #Tvorchi