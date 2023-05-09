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"Евровидение 2023": как можно посмотреть в "Дии" прямой эфир (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Евровидение 2023 можно смотреть в Дии - пошаговая инструкция Новость обновлена 09 мая 2023, 10:01
Евровидение 2023 можно смотреть в Дии - пошаговая инструкция

Первый полуфинал конкурса 9 мая можно посмотреть в бесплатном приложении

Уже в этот вторник, 9 мая, на арене в Ливерпуле, Великобритания, стартует первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023". Мероприятие состоится от имени Украины, так как в 2022 году именно наша страна смогла завоевать кубок победителя.

Время начала полуфинала 9 мая — 22:00 по киевскому времени. Трансляцию шоу для украинцев проведут официальные платформы конкурса и "Суспильного", но также выступление участников можно будет легко посмотреть онлайн в приложении "Дия".

Как смотреть Евровидение 2023 в "Дии": пошаговая инструкция

  1. Открываем приложение "Дия", проходим авторизацию.
  2. Нажимаем в меню на пункт "Услуги", который находится внизу экрана.
  3. Пролистываем варианты услуг и нажимаем на раздел "Дия.TV".
  4. Выбираем телеканал "Суспильне Культура HD".
  5. Смотрим прямую трансляцию "Евровидения 2023".
меню дии евровидение 2023
Меню "Дии", где можно посмотреть прямую трансляцию "Евровидения 2023"

Напомним, что в первом полуфинале конкурса 9 мая Украина не голосует. Этим правом мы воспользуемся в четверг, 11 мая, когда будет проходить второй полуфинал "Евровидения 2023".

Финал "Евровидения 2023" в субботу, 13 мая

Голосование от каждого полуфинала "отберет" по 10 лучших песен для финала 13 мая. За день до финала, в пятницу, зрители узнают, в каком порядке будут выступать финалисты "Евровидения 2023". Известно, что представители Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel ("Сердце из стали") выступят под номером 19.

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#Евровидение #Трансляция #ДИЯ