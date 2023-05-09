"Евровидение 2023": как можно посмотреть в "Дии" прямой эфир (фото)

Первый полуфинал конкурса 9 мая можно посмотреть в бесплатном приложении

Уже в этот вторник, 9 мая, на арене в Ливерпуле, Великобритания, стартует первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023". Мероприятие состоится от имени Украины, так как в 2022 году именно наша страна смогла завоевать кубок победителя.

Время начала полуфинала 9 мая — 22:00 по киевскому времени. Трансляцию шоу для украинцев проведут официальные платформы конкурса и "Суспильного", но также выступление участников можно будет легко посмотреть онлайн в приложении "Дия".

Как смотреть Евровидение 2023 в "Дии": пошаговая инструкция

Открываем приложение "Дия", проходим авторизацию. Нажимаем в меню на пункт "Услуги", который находится внизу экрана. Пролистываем варианты услуг и нажимаем на раздел "Дия.TV". Выбираем телеканал "Суспильне Культура HD". Смотрим прямую трансляцию "Евровидения 2023".

Меню "Дии", где можно посмотреть прямую трансляцию "Евровидения 2023"

Напомним, что в первом полуфинале конкурса 9 мая Украина не голосует. Этим правом мы воспользуемся в четверг, 11 мая, когда будет проходить второй полуфинал "Евровидения 2023".

Финал "Евровидения 2023" в субботу, 13 мая

Голосование от каждого полуфинала "отберет" по 10 лучших песен для финала 13 мая. За день до финала, в пятницу, зрители узнают, в каком порядке будут выступать финалисты "Евровидения 2023". Известно, что представители Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel ("Сердце из стали") выступят под номером 19.