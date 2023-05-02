Евровидение 2023: когда выступит Украина и кто еще из украинских звезд участвует в шоу

Украинская делегация уже отправилась в Великобританию, а в Ливерпуле продолжаются последние приготовления

В 2023 году на 67-ом международном песенном конкурсе Евровидение Украину представляет дуэт TVORCHI. Артисты победили в Национальном отборе с треком Heart of Steel о мужестве украинской нации. Наша страна сразу же проходит в финал, так как в 2022 году победителями Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra с хитом "Стефанія".

В связи с российским полномасштабным вторжением в Украине не смогли провести конкурс, как это предполагает традиция. Почетная миссия передана серебряному призеру, Великобритании. Все подробности о том, как будет проходить Евровидение в Ливерпуле, узнайте в нашем материале.

Евровидение: даты финалов

Традиционно конкурс состоит из трех этапов. Первый полуфинал Евровидения в 2023 году пройдет в 22:00 (по киевскому времени) во вторник, 9 мая, на арене Liverpool, второй полуфинал – 11 мая, четверг, финал – 13 мая, суббота. В 2023 году событие соберет 37 стран-участников.

Когда выступает Украина на Евровидении 2023

Правила предполагают, что страна-победитель автоматически попадает в гранд-финал конкурса в следующий раз. Поэтому мы увидим украинского представителя уже в субботу, 13 мая. Согласно результатам жеребьевки, TVORCHI выступают под 19 номером.

Гости Евровидения со стороны Украины

Страна-победитель, то есть Украина, вынуждена была отказаться от проведения конкурса из-за полномасштабного российского вторжения. Тем не менее, Евровидение в Ливерпуле проходит и от имени украинцев. Слоган конкурса в 2023 году звучит так: "Объединенные музыкой" (United by Music). В логотипе присутствуют цвета украинского флага.

Украинскую сторону среди ведущих представляет фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина (в том числе она будет на сцене арены Liverpool в финале). Отправится в Великобританию и бессменный комментатор Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, он тоже выйдет в прямой эфир из Ливерпуля.

В разные дни конкурса непосредственно соревновательной части предшествуют концерты и парады флагов, также есть музыкальные паузы между выступлениями. К мероприятиям приобщили многих украинских звезд, среди которых участники Евровидения: Верка Сердючка, Тина Кароль, Jamala, Go_A, Kalush Orchestra, Злата Дзюнька (Детское Евровидение), Мария Яремчук, Alyosha, а также другие украинские артисты – OTOY, Юлия Санина, "Антитела", alyona alyona, Jerry Heil

Добавим, что участие победительницы Евровидения 2004, певицы Русланы, остается под вопросом. Накануне артистка сообщила о том, что не получила приглашения. Возник скандал, организаторы с украинской стороны заявили, что все же звезда включена в программу, идут консультации. Будет ли Руслана в Ливерпуле, пока что точно неизвестно.

Также известно, что оглашать баллы национального жюри поручено Злате Огневич – украинской певице, которая заняла в 2013 году третье место на Евровидении.

Где смотреть Евровидение 2023 онлайн

Трансляцию конкурса осуществляет канал "Суспільне Культура", официальный радиовещатель – "Радіо Промінь". Традиционно посмотреть шоу онлайн можно будет на официальном Facebook-аккаунте "Євробачення Україна", сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", а также на YouTube-каналах "Євробачення Україна" и Eurovision Song Contest.

Ранее "Телеграф" сообщал, что TVORCHI долгое время лидировали, согласно прогнозам букмекеров. Позже первенство вырвала шведская певица, хорошо известная еврофанам, ведь уже штурмовала Евровидение и даже занимала первое место.