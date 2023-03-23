Фаворитку "Евровидения-2023" обвинили в плагиате песни украинской певицы (видео)

Мелодии двух песен очень похожи

Ну какое "Евровидение" и без скандалов! В песне участницы песенного конкурса от Швеции, победительницы "Евровидения" в 2012 году, певицы Loreen, которая кстати является фавориткой среди букмекеров в этом году, нашли "след" украинской артистки Мики Ньютон.

Пользователи соцсетей заметили, что конкурсная песня Loreen "Tattoo" очень напоминает хит Мики Ньютон "В плену". Отметим, что трек украинской певицы был записан и выпущен еще в 2005 году.

Сравните сами:

Loreen — "Tattoo"

Мика Ньютон — "В плену"

Также добавим, что в песне Loreen нашли сходство с еще одной песней — исполнителя Pont Aeri и его треком "Flying Free".

Отметим, что для Loreen выступать на "Евровидении" не в новинку. В 2012 году певица одержала безоговорочную победу с хитом "Euphoria".

Украинская артистка Мика Ньютон кстати тоже выступала на песенном конкурсе, только годом ранее — в 2011. Тогда представительница от Украины заняла четвертое место с песней "Angel".

Евровидение 2023: что известно

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который будет проводиться уже в 67 раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказались от выступлений на "Евровидении-2023" в связи с устранением Беларуси и россии.

Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая. Кстати, дуэт TVORCHI с конкурсным треком "Heart of Steel" выступят девятнадцатыми.

Отметим, что в символике события используются цвета украинского флага, а также наш представитель будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss).