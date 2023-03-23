Фаворитку "Євробачення-2023" звинуватили у плагіаті пісні української співачки (відео)

Мелодії двох пісень дуже схожі

Ну яке "Євробачення" і без скандалів! У пісні учасниці пісенного конкурсу від Швеції, переможниці "Євробачення" у 2012 році, співачки Loreen, яка, до речі, є фавориткою серед букмекерів цього року, знайшли "слід" української артистки Міки Ньютон.

Користувачі соцмереж помітили, що конкурсна пісня Loreen "Tattoo" дуже нагадує хіт Міки Ньютон "В плену". Зазначимо, що трек української співачки було записано та випущено ще 2005 року.

Порівняйте самі:

Loreen — "Tattoo"

Міка Ньютон — "В плену"

Також додамо, що в пісні Loreen знайшли схожість із ще однією піснею — виконавцем Pont Aeri та його треком "Flying Free".

Зазначимо, що для Loreen виступати на Євробаченні не в новинку. У 2012 році співачка здобула беззаперечну перемогу з хітом "Euphoria".

Українська артистка Міка Ньютон до речі теж виступала на пісенному конкурсі, лише роком раніше — у 2011-му. Тоді представниця від України посіла четверте місце з піснею "Angel".

Євробачення 2023: що відомо

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії у Ліверпулі. Усього за перемогу у конкурсі, який проводитиметься вже у 67 разів, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на "Євробаченні-2023" у зв’язку з усуненням білорусі та росії.

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня. До речі, дует TVORCHI із конкурсним треком "Heart of Steel" виступлять дев’ятнадцятими.

Зазначимо, що у символіці події використовуються кольори українського прапора, а також наш представник буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну (фронтвумен гурту The Hardkiss).