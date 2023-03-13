Стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2023

Фінал Євробачення відбудеться у травні

У Ліверпулі, де цього року пройде популярний пісенний конкурс "Євробачення", зустрілися делегації від України та Великобританії. Жеребкування визначило номери учасників від двох країн-організаторів. Дует TVORCHI з треком Heart of Steel виступлять дев’ятнадцятими.

Про це повідомляється на офіційних ресурсах організаторів Євробачення у понеділок, 13 березня. Фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2023 року.

Так, результат жеребкування приніс TVORCHI 19-й номер, під яким виступатиме Україна на Євробаченні-2023. Тоді як у Великої Британії – 26 позиція за списком. Країну представить Mae Muller із піснею I Wrote A Song.

Минулого року український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" з тріумфом посів перше місце на Євробаченні. Однак через повномасштабне російське вторгнення в нашій країні не змогли організувати конкурс. За правилами ця місія перейшла до другого місця, Великобританії. Проте, як країна-переможець Україна гарантовано потрапляє у фінал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну (фронтвумен гурту The Hardkiss). Букмекери пророкували українцям перемогу й у 2023 році, але зараз першість вирвала шведська виконавиця, яка вже перемагала на Євробаченні.