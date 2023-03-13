Стало известно, под каким номером Украина выступит на Евровидении-2023

Финал Евровидения состоится в мае

В Ливерпуле, где в этом году пройдет популярный песенный конкурс Евровидение, встретились делегации от Украины и Великобритании. Жеребьевка определила номера участников от двух стран-организаторов. Дуэт TVORCHI с треком Heart of Steel выступят девятнадцатыми.

Об этом сообщается на официальных ресурсах организаторов Евровидения в понедельник, 13 марта. Финал конкурса состоится 13 мая 2023 года.

Так, результат жеребьевки принес TVORCHI 19 номер, под которым будет выступать Украина на Евровидении-2023. Тогда как у Великобритании – 26 позиция по списку. Страну представит Mae Muller с песней I Wrote A Song.

В прошлом году украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" с триумфом заняла первое место на Евровидении. Однако из-за полномасштабного российского вторжения в нашей стране не смогли организовать конкурс. По правилам эта миссия перешла к второму месту, Великобритании. Тем не менее как страна-победитель Украина гарантированно попадает в финал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss). Букмекеры пророчили украинцам победу и в 2023 году, но сейчас первенство вырвала шведская исполнительница, которая уже побеждала на Евровидении.