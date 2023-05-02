Євробачення 2023: коли виступить Україна та хто ще з українських зірок бере участь у шоу

Українська делегація вже вирушила до Великобританії, а в Ліверпулі тривають останні приготування

У 2023 році на 67-му міжнародному пісенному конкурсі Євробачення Україну представляє дует TVORCHI. Артисти перемогли у Національному відборі з треком Heart of Steel про мужність української нації. Наша країна одразу ж проходить у фінал, оскільки у 2022 році переможцями Євробачення став український гурт Kalush Orchestra з хітом "Стефанія".

У зв’язку з російським повномасштабним вторгненням в Україні не змогли провести конкурс, як це передбачає традиція. Почесна місія передана срібному призеру, Великобританії. Усі подробиці про те, як проходитиме Євробачення у Ліверпулі, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Євробачення: дати фіналів

Традиційно конкурс складається із трьох етапів. Перший півфінал Євробачення у 2023 році пройде о 22:00 (за київським часом) у вівторок, 9 травня, на арені Liverpool, другий півфінал – 11 травня, четвер, фінал – 13 травня, субота. В 2023 році подія збере 37 країн-учасників.

Коли виступає Україна на Євробаченні 2023

Правила передбачають, що країна-переможець автоматично потрапляє у гранд-фінал конкурсу наступного разу. Тож ми побачимо українського представника вже у суботу, 13 травня. Згідно з результатами жеребкування, TVORCHI виступають під 19-м номером.

Гості Євробачення з боку України

Країна-переможець, тобто Україна, змушена була відмовитись від проведення конкурсу через повномасштабне російське вторгнення. Проте Євробачення у Ліверпулі проходить і від імені українців. Слоган конкурсу 2023 року звучить так: "Об’єднані музикою" (United by Music). У логотипі є кольори українського прапора.

Українську сторону серед ведучих представляє фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна (зокрема, вона буде на сцені арени Liverpool у фіналі). Відправиться до Великобританії і беззмінний коментатор Євробачення в Україні Тимур Мірошниченко, він також вийде у прямий ефір із Ліверпуля.

У різні дні конкурсу безпосередньо змагальній частині передують концерти та паради прапорів, також є музичні паузи між виступами. До заходів долучили багатьох українських зірок, серед яких учасники Євробачення: Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Jamala, Go_A, Kalush Orchestra, Злата Дзюнька (Дитяче Євробачення), Марія Яремчук, Alyosha, а також інші українські артисти – OTOY, Юлія Саніна, "Антитіла", alyona alyona, Jerry Heil

Додамо, що участь переможниці Євробачення 2004 року, співачки Руслани, залишається під питанням. Напередодні артистка повідомила, що не отримала запрошення. Виник скандал, організатори з українського боку заявили, що все ж зірка включена до програми, тривають консультації. Чи буде Руслана в Ліверпулі, поки що достеменно невідомо.

Також відомо, що оголошувати бали національного журі доручено Златі Огневич – українській співачці, яка посіла в 2013 році третє місце на Євробаченні.

Де дивитися Євробачення 2023 онлайн

Трансляцію конкурсу здійснює канал "Суспільне Культура", офіційний радіомовник – "Радіо Промінь". Традиційно подивитися шоу онлайн можна буде на офіційному Facebook-акаунті "Євробачення Україна", сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", а також на YouTube-каналах "Євробачення Україна" і Eurovision Song Contest.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що TVORCHI довгий час лідирували, згідно з прогнозами букмекерів. Згодом першість вирвала шведська співачка, добре відома єврофанам, адже вже штурмувала Євробачення і навіть посідала перше місце.