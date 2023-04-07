Пам’ятник The Beatles у Ліверпулі одягли у вишиванки до Євробачення 2023 (фото)

Почався 40-денний зворотний відлік до старту пісенного шоу

Не за горами Євробачення 2023, тож у Ліверпулі (Велика Британія), який цьогоріч проводитиме конкурс від імені України, триває активна підготовка. Організатори заходу вирішили не тільки словами, а й діями продемонструвати свою підтримку України, й одягнули пам'ятник легендарній ліверпульській четвірці — The Beatles — у вишиванки.

Про це повідомляє ВВC Eurovision, додаючи фото знаменитого пам’ятника. На ньому всі четверо музикантів одягнені у національний український одяг з різними орнаментами. Повідомляється, що білосніжні вишиванки для фігур Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона спеціально привезли з України.

Наразі відомо, що пам’ятник приодягли для спеціального фільму, який знімає британський громадський мовник. Його покажуть під час шоу — вже у травні. А сьогодні, 7 квітня, стартував 40-денний зворотний відлік до початку пісенного шоу.

Додамо також, що на сьогодні практично весь Ліверпуль "просочений" українськими мотивами: у синьо-жовтий перефарбували відому ліверпульську скульптуру Суперламбанана (сама по собі вона яскраво-жовта), а ще в місті встановили 6 українських писанок, на яких зображені державні прапори усіх країн-учасниць Євробачення 2023.

Величезна статуя Суперламбанана у Ліверпулі, 2023 рік

Нагадаємо, що цьогоріч пісенний конкурс пройде у M&S Bank Arena Liverpool. Півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а гранд-фінал відбудеться 13 травня. Фінал Євробачення 2023 транслюватиметься в прямому ефірі по телебаченню для мільйонів глядачів по всьому світу і вперше — у кінотеатрах по всій Великій Британії. Ведучими конкурсу стануть зірка "Теда Лассо" Ханна Вотдінгем, суддя шоу "Британія має талант" Аліша Діксон, українська рок-діва та солістка гурту Hardkiss Юлія Саніна, а також ведучий ток-шоу Грем Нортон, який коментуватиме "Євробачення" для британської телеаудиторії. Від України на конкурс поїде гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", яку музиканти нещодавно вирішили трохи удосконалити. Вони виступатимуть одразу у гранд-фіналі.