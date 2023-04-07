Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в вышиванки к Евровидению 2023 (фото)

Начался 40-дневный обратный отсчет до старта песенного шоу

Не за горами Евровидение 2023, поэтому в Ливерпуле (Великобритания), который в этом году будет проводить конкурс от имени Украины, продолжается активная подготовка. Организаторы мероприятия решили не только словами, но и действиями продемонстрировать свою поддержку Украины, и одели памятник легендарной ливерпульской четверке — The Beatles — в вышиванки.

Об этом сообщает BBC Eurovision, прилагая фото знаменитого памятника. На нем все четверо музыкантов одеты в национальную украинскую одежду с разными орнаментами. Сообщается, что белоснежные вышиванки для фигур Пола Маккартни, Джорджа Гаррисона, Ринго Старра и Джона Леннона специально привезли из Украины.

Известно, что памятник приодели для специального фильма, который снимает британский общественный телерадиовещатель. Его покажут во время шоу — уже в мае. А сегодня, 7 апреля, стартовал 40-дневный обратный отсчет до начала песенного шоу.

Добавим также, что на сегодня практически весь Ливерпуль "пропитан" украинскими мотивами: в сине-желтый перекрасили известную ливерпульскую скульптуру Суперламбанана (сама по себе она ярко-желтая), а еще в городе установили 6 украинских писанок, на которых изображены государственные флаги всех стран-участниц Евровидения 2023.

Огромная статуя Суперламбанана в Ливерпуле, 2023 год

Напомним, что в этом году песенный конкурс пройдет в M&S Bank Arena Liverpool. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, а гранд-финал состоится 13 мая. Финал Евровидения 2023 будет транслироваться в прямом эфире по телевидению для миллионов зрителей по всему миру и впервые – в кинотеатрах по всей Великобритании. Ведущими конкурса станут звезда "Теда Лассо" Ханна Уотдингем, судья шоу "Британия имеет талант" Алиша Диксон, украинская рок-дива и солистка группы Hardkiss Юлия Санина, а также ведущий ток-шоу Грэм Нортон, который будет комментировать "Евровидение". От Украины на конкурс поедет группа TVORCHI с песней "Heart of Steel", которую музыканты недавно решили немного усовершенствовать. Они будут выступать сразу в гранд-финале.