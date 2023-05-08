Первый полуфинал Евровидения 2023: где и во сколько смотреть трансляцию (видео)

Ливерпуль уже готов для проведения первого этапа песенного конкурса

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле (Англия) состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение от имени Украины. Наш представитель, группа TVORCHI, не будет выступать, так как автоматически прошел в финал.

"Телеграф" рассказывает, когда и во сколько начинается первый полуфинал Евровидения 2023. Организаторы шоу подготовили много сюрпризов для зрителей.

Евровидение 2023: дата и время первого полуфинала

Первый полуфинал Евровидения 2023 состоится во вторник, 9 мая, на арене Liverpool. Время начала — 22:00 (по киевскому времени). Зрители увидят конкурсные номера 15 участников, 10 лучших песен пройдут в финал по результатам голосования.

Важно знать: Украина во время первого полуфинала не голосует. Так, Германия, Франция и Италия будут голосовать в 9 мая, а Испания, Великобритания и Украина — во втором полуфинале, 11 числа. В финале голосуют все страны. Такие правила установлены для шести стран, прошедших предварительный отбор на гранд-финал (так называемая большая пятерка и Украина).

Из-за полномасштабного российского вторжения Украина не смогла провести 67-е Евровидение, как это предполагалось после победы Kalush Orchestra с хитом "Стефанія". Эстафету приняла страна, занявшая второе место, Великобритания. Однако украинская сторона участвует в организации. Даже нынешний лозунг конкурса акцентирует на объединении: United By Music.

На сцене первого полуфинала мы увидим ведущих Юлию Санину (украинская исполнительница, фронтвумен группы The Hardkiss), Грэма Нортона, Ханну Уоддингем и Алишу Диксон. К слову, Санина и откроет шоу с песней "Маяк". В перерывах между номерами споют украинские и не только звезды, многие из которых ранее представляли нашу страну на этом конкурсе. Анонсированы выступления Rita Ora, Alyosha, Rebecca Ferguson.

Список стран первого полуфинала Евровидения

Порядок выступлений стран-участников на Евровидении 2023 определила жеребьевка накануне. Напомним, Украина сразу прошла в финал, так как победила в прошлом году.

Порядок выступления на 1 и 2 полуфиналах Евровидения

В первом полуфинале Евровидения 9 мая 2023 года выступают:

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвия – Sudden Lights – Aijā; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao; Ирландия – Wild Youth – We Are One; Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцария – Remo Forrer – Watergun; Израиль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеция – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехия – Vesna – My Sister's Crown; Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Где смотреть Евровидение 9 мая 2023

Трансляцию первого финала проведут официальные платформы конкурса и "Суспильного":

Добавим, еще 16 участников мы увидим 11 мая на втором полуфинале, и снова голосование отберет 10 лучших песен для финала. Победитель Евровидения 2023 станет известен 13 мая на гранд-финале в Ливерпуле. Букмекеры уже озвучили возможных претендентов на победу, о чем ранее сообщал "Телеграф".