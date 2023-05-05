Евровидение 2023: в сети появились фото из первой репетиции TVORCHI на сцене Ливерпуля

Ребята выступили в эффектных костюмах

В четверг, 4 мая, в Ливерпуле состоялась первая репетиция украинской группы TVORCHI в рамках подготовки к "Евровидению-2023", первый полуфинал которого уже состоится во вторник, 9 мая.

Напомним, что TVORCHI вместе с украинской делегацией прибыли в Ливерпуль в тот же день. В сети уже обнародовали кадры первой репетиции на сцене.

Стоит отметить, что номер наших ребят в какой-то степени изменился. Кубы с экранами оставили, но костюмы теперь другие – они были созданы украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Так, вместо золотого комбинезона вокалист дуэта Джеффи Кенни теперь будет выступать в черном костюме. На груди певца отражено объемное сердце из золота – символ обновленной конкурсной песни TVORCHI – Heart of Steel, то есть "Сердце из стали".

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса "Евровидение" состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель от Украины будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной, фронтвумен группы The Hardkiss.

Также "Телеграф" писал, кому прогнозируют победу букмекеры на Евровидении 2023. С фавориткой рейтингов вышел скандал: в песне шведской певицы услышали мотивы хита украинской артистки.