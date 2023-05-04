Тогда и сейчас: как изменились звезды Украины на Евровидении Кароль, Гайтана, Мика Ньютон и другие (фото)

Руслана почти не изменилась со времен своей победы на конкурсе, а о Гайтане ничего не слышно

Год назад Украина в третий раз выиграла международный песенный конкурс Евровидение с песней "Стефанія" группы Kalush Orchestra. В разное время через это популярное шоу прошли как начинающие артисты украинской эстрады, так и звезды с именем. Руслана, Тина Кароль, Александр Пономарев, Гайтана… Евровидение объединяет всех этих певцов.

Пока украинский дуэт TVORCHI с треком Heart of Steel готовится к финалу Евровидения 2023, который пройдет 13 мая в Ливерпуле, "Телеграф" решил вспомнить самых ярких участников предыдущих 10-20 лет. Кто-то из звезд очень изменился, другим же удалось "остановить время".

Наша страна участвует в конкурсе с 2003 года, всегда проходила в финал, часто входит в топ-10 лучших, трижды занимала первое место. Всего лишь дважды Украина не принимала участие (в 2015 году из-за трудной ситуации в стране после начала российской агрессии на востоке и после скандала с MARUV в 2019-ом).

Украина на Евровидении

Александр Пономарёв (49 лет)

Участвовал в 2003 году, занял 14 место.

Первому участнику Евровидения от Украины скоро 50

Руслана (49 лет)

Принесла первую победу Украины в истории конкурса, это случилось в 2004 году.

Так и не скажешь, что между фото разница почти в 20 лет

Тина Кароль (38 лет)

С хитом Show Me Your Love завоевала 7 место в 2006 году.

Имидж и стиль Тины Кароль со времен Евровидения очень изменился

Светлана Лобода (40 лет)

В 2009 году штурмовала популярный конкурс, заняв 12 место.

Успела поучаствовать в Евровидении и Лобода

Alyosha (36 лет)

Сумела войти в десятку лучших, разместившись на 10 месте в Евровидении-2010.

Карьера певицы развивается не так стремительно, как у других участников Евровидения

Мика Ньютон (37 лет)

Немного не хватило, чтоб войти в тройку лидеров. Заняла 4 место на Евровидении в 2011 году.

Мика Ньютон почти не изменилась, хотя прошло 12 лет

Гайтана (44 года)

Участвовала в Евровидении в 2012 году, результат – 15 место.

В последнее время о Гайтане ничего не слышно

Злата Огневич (37 лет)

В 2013 году достойно представила Украину на конкурсе и получила третью позицию в рейтинге.

Такая же красавица спустя 10 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому прогнозируют победу букмекеры на Евровидении 2023. С фавориткой рейтингов вышел скандал: в песне шведской певицы услышали мотивы хита украинской артистки.