Тоді та зараз: як змінилися зірки України на Євробаченні Кароль, Гайтана, Міка Ньютон й інші (фото)

Руслана майже не змінилася з часів своєї перемоги на конкурсі, а про Гайтану нічого не чути

Рік тому Україна втретє виграла міжнародний пісенний конкурс Євробачення з піснею "Стефанія" гурту Kalush Orchestra. У різний час через це популярне шоу пройшли як артисти-початківці української естради, так і зірки з ім’ям. Руслана, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Гайтана... Євробачення поєднує всіх цих співаків.

Поки український дует TVORCHI із треком Heart of Steel готується до фіналу Євробачення 2023, який пройде 13 травня у Ліверпулі, "Телеграф" вирішив згадати найяскравіших учасників попередніх 10-20 років. Хтось із зірок дуже змінився, іншим вдалося "зупинити час".

Наша країна бере участь у конкурсі з 2003 року, завжди проходила у фінал, часто входить до топ-10 найкращих, тричі посідала перше місце. Лише двічі Україна не брала участі (у 2015 році через скрутну ситуацію в країні після початку російської агресії на сході та після скандалу з MARUV 2019-го).

Україна на Євробаченні

Олександр Пономарьов (49 років)

Брав участь у 2003 році, посів 14 місце.

Першому учаснику Євробачення від України скоро 50

Руслана (49 років)

Принесла першу перемогу України в історії конкурсу, це сталося в 2004 році.

Так і не скажеш, що між фото різниця майже у 20 років

Тіна Кароль (38 років)

З хітом Show Me Your Love здобула 7 місце у 2006 році.

Імідж та стиль Тіни Кароль з часів Євробачення дуже змінився

Світлана Лобода (40 років)

В 2009 році штурмувала популярний конкурс, посівши 12 місце.

Встигла взяти участь у Євробаченні й Лобода

Alyosha (36 років)

Зуміла увійти до десятки найкращих, розмістившись на 10 місці у Євробаченні-2010.

Кар’єра співачки розвивається не так стрімко, як у інших учасників Євробачення

Міка Ньютон (37 років)

Трохи забракло, щоб увійти до трійки лідерів. Зайняла 4 місце на Євробаченні у 2011 році.

Міка Ньютон майже не змінилася, хоча минуло 12 років

Гайтана (44 роки)

Брала участь у Євробаченні у 2012 році, результат – 15 місце.

Останнім часом про Гайтану нічого не чути

Злата Огневич (37 років)

У 2013 році гідно представила Україну на конкурсі та здобула третю позицію в рейтингу.

Така ж красуня через 10 років

Раніше "Телеграф" розповідав, кому прогнозують перемогу букмекери на Євробаченні 2023. З фавориткою рейтингів вийшов скандал: у пісні шведської співачки почули мотиви хіта української артистки.