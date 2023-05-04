Тоді та зараз: як змінилися зірки України на Євробаченні Кароль, Гайтана, Міка Ньютон й інші (фото)
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Руслана майже не змінилася з часів своєї перемоги на конкурсі, а про Гайтану нічого не чути
Рік тому Україна втретє виграла міжнародний пісенний конкурс Євробачення з піснею "Стефанія" гурту Kalush Orchestra. У різний час через це популярне шоу пройшли як артисти-початківці української естради, так і зірки з ім’ям. Руслана, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Гайтана... Євробачення поєднує всіх цих співаків.
Поки український дует TVORCHI із треком Heart of Steel готується до фіналу Євробачення 2023, який пройде 13 травня у Ліверпулі, "Телеграф" вирішив згадати найяскравіших учасників попередніх 10-20 років. Хтось із зірок дуже змінився, іншим вдалося "зупинити час".
Наша країна бере участь у конкурсі з 2003 року, завжди проходила у фінал, часто входить до топ-10 найкращих, тричі посідала перше місце. Лише двічі Україна не брала участі (у 2015 році через скрутну ситуацію в країні після початку російської агресії на сході та після скандалу з MARUV 2019-го).
Україна на Євробаченні
- Олександр Пономарьов (49 років)
Брав участь у 2003 році, посів 14 місце.
- Руслана (49 років)
Принесла першу перемогу України в історії конкурсу, це сталося в 2004 році.
- Тіна Кароль (38 років)
З хітом Show Me Your Love здобула 7 місце у 2006 році.
- Світлана Лобода (40 років)
В 2009 році штурмувала популярний конкурс, посівши 12 місце.
- Alyosha (36 років)
Зуміла увійти до десятки найкращих, розмістившись на 10 місці у Євробаченні-2010.
- Міка Ньютон (37 років)
Трохи забракло, щоб увійти до трійки лідерів. Зайняла 4 місце на Євробаченні у 2011 році.
- Гайтана (44 роки)
Брала участь у Євробаченні у 2012 році, результат – 15 місце.
- Злата Огневич (37 років)
У 2013 році гідно представила Україну на конкурсі та здобула третю позицію в рейтингу.
Раніше "Телеграф" розповідав, кому прогнозують перемогу букмекери на Євробаченні 2023. З фавориткою рейтингів вийшов скандал: у пісні шведської співачки почули мотиви хіта української артистки.