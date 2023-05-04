TVORCHI прибыли на Евровидение в Ливерпуль: встречал сам мэр (фото)

Украинская делегация прибыла в Великобританию

Совсем скоро в Великобритании состоятся полуфиналы и гранд-финал 67-ого международного песенного конкурса Евровидение, в котором в 2022 году феерически победила украинская группа Kalush Orchestra с хитом "Стефанія". Представители Украины в 2023 году — группа TVORCHI уже прибыла в Ливерпуль вместе с украинской делегацией.

Об этом на страницах в соцсетях сообщило "Суспильне". Стоит отметить, что встречать украинских артистов в аэропорту Ливерпуля приехал сам лорд-мэр Ливерпуля — Рой Глэдден.

Также стоит отметить, что украинскую делегацию встречали очень тепло и "в украинском стиле" — в цветовой одежде украинского флага.

Также на своей странице в Instagram музыканты отметили, что во время их встречи команда в синих и желтых футболках исполнила гимн Украины с сурдопереводом, что очень их растрогало. А лорд-мэр пошутил, что он надеется, что Украина займет второе место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss).

Также "Телеграф" писал, кому прогнозируют победу букмекеры на Евровидении 2023. С фавориткой рейтингов вышел скандал: в песне шведской певицы услышали мотивы хита украинской артистки.