Євробачення 2023: в мережі з'явились фото з першої репетиції TVORCHI на сцені Ліверпулю

Хлопці виступили в ефектних костюмах

В четвер, 4 травня, у Ліверпулі відбулася перша репетиція українського гурту TVORCHI в рамках підготовки до "Євробачення-2023", перший півфінал якого вже відбудеться у вівторок, 9 травня.

Нагадаємо, що TVORCHI разом з українською делегацією прибули до Ліверпулю в той же день. У мережі вже оприлюднили кадри з першої репетиції на сцені.

Варто зазначити, що номер наших хлопців певною мірою змінився. Куби з екранами залишили, але костюми тепер інші — вони були створені українським дизайнером Іваном Фроловим.

Так, замість золотого комбінезона вокаліст дуету Джеффі Кенні тепер виступатиме у чорному костюмі. На грудях співака відображене об'ємне серце із золота — символ оновленої конкурсної пісні TVORCHI — Heart of Steel, тобто "Серце зі сталі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник від України буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну, фронтвумен гурту The Hardkiss.

Також "Телеграф" писав, кому прогнозують перемогу букмекери на Євробаченні 2023. З фавориткою рейтингів вийшов скандал: у пісні шведської співачки почули мотиви хіта української артистки.