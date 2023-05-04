TVORCHI прибули на Євробачення до Ліверпуля: зустрічав сам мер (фото)

Українська делегація прибула до Великобританії

Незабаром у Великій Британії відбудуться півфінали та гранд-фінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, в якому у 2022 році феєрично переміг український гурт Kalush Orchestra з хітом "Стефанія". Представники України 2023 року — гурт TVORCHI вже прибув до Ліверпуля разом з українською делегацією.

Про це на сторінках у соцмережах повідомило "Супільне". Варто зазначити, що зустрічати українських артистів в аеропорту Ліверпуля приїхав сам лорд-мер Ліверпуля Рой Гледден.

Також варто зазначити, що українську делегацію зустрічали дуже тепло і "в українському стилі" – у одязі в кольорах українського прапора.

Також на своїй сторінці в Instagram музиканти зазначили, що під час їхньої зустрічі команда у синіх та жовтих футболках виконала гімн України із сурдоперекладом, що дуже їх зворушило. А лорд-мер пожартував, що сподівається, що Україна займе друге місце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну (фронтвумен гурту The Hardkiss).

Також "Телеграф" писав, кому прогнозують перемогу букмекери на Євробаченні 2023 року. З фавориткою рейтингів вийшов скандал: у пісні шведської співачки почули мотиви хіта української артистки.