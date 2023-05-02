Представники України на Євробаченні TVORCHI виступили з благодійною ініціативою для порятунку немовлят

Артисти розповіли, якої допомоги потребують діти

Гурт TVORCHI, які виступлять від Україні вже 13 травня на Євробаченні в Ліверпулі, стали амбасадорами проєкту "Небайдужі рятують серця дітей". Благодійна ініціатива має на меті допомогти немовлятам, які народжені передчасно.

Як йдеться у пресрелізі, TVORCHI з глобальною компанією платіжних технологій Visa і фандрейзинговою платформою UNITED24 планують залучити міжнародну підтримку на вищезгаданому пісенному конкурсі та зібрати 10 млн грн. На кошти мають придбати 10 інкубаторів для порятунку немовлят.

Повідомляється, що через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. Щоби малюки могли вижити, необхідне спеціальне обладнання — інкубатори інтенсивної терапії.

"У нашій пісні "Heart of Steel" є слова: "Світ палає, а ти дій". У найважчі часи ми повинні бути єдині, ми мусимо допомагати тим, хто цього потребує. Як-от маленьким українцям, які народилися під час війни. Ми маємо за честь представляти проєкт "Небайдужі рятують серця дітей", розповідати про нього під час музичного конкурсу "Євробачення" та залучати підтримку з усього світу", — прокоментував дует TVORCHI.

Дані для переказу донатів можна знайти за QR-кодом банка-еквайра monobank. Він розміщений на основних лендингах проєкту, різноманітних візуальних матеріалах, зокрема йдеться про інсталяцію "Небайдужі серця" на Центральному залізничному вокзалі Києва. До слова, днями звідки гурт TVORCHI вирушив потягом "Укрзалізниці" до Ліверпуля, де і буде представляти нашу країну на Євробаченні. Збір триває до 28 травня 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли розпочнеться Євробачення 2023. Український представник автоматично потрапив у фінал. Вже відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI.