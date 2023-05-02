Представители Украины на Евровидении TVORCHI выступили с благотворительной инициативой по спасению младенцев

Артисты рассказали, в какой помощи нуждаются дети

Группа TVORCHI, которая выступит от Украины уже 13 мая на Евровидении в Ливерпуле, стала амбассадорами проекта "Неравнодушные спасают сердца детей". Благотворительная инициатива стремится помочь младенцам, рожденным преждевременно.

Как говорится в пресс-релизе, TVORCHI с глобальной компанией платежных технологий Visa и фандрейзинговой платформой UNITED24 планируют привлечь международную поддержку на вышеупомянутом песенном конкурсе и собрать 10 млн грн. На средства должны купить 10 инкубаторов для спасения младенцев.

Сообщается, что из-за войны войны в Украине количество преждевременно рожденных детей выросло по меньшей мере на 15%. Чтобы малыши могли выжить, необходимо специальное оборудование — инкубаторы интенсивной терапии.

"В нашей песне "Heart of Steel" есть слова: "Світ палає, а ти дій". В самые тяжелые времена мы должны быть едины, мы должны помогать тем, кто в этом нуждается. Как например маленьким украинцам, которые родились во время войны. Мы имеем честь представлять проект "Неравнодушные спасают сердца детей", рассказывать о нем во время музыкального конкурса "Евровидение" и привлекать поддержку со всего мира", — прокомментировал дуэт TVORCHI.

Данные для перевода донатов можно найти по QR-коду банка-эквайра monobank. Он размещен на основных лендингах проекта, различных визуальных материалах, в частности, речь идет об инсталляции "Неравнодушные сердца" на Центральном железнодорожном вокзале Киева. К слову, на днях откуда группа TVORCHI отправилась поездом "Укрзализныци" в Ливерпуль, где и будет представлять нашу страну на Евровидении. Сбор продлится до 28 мая 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда начнется Евровидение 2023. Украинский представитель автоматически попал в финал. Уже известно, под каким номером будут выступать TVORCHI.