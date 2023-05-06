Украина сместилась: букмекеры обновили прогноз на победителя "Евровидения 2023" (фото)

TVORCHI теперь не в тройке

Букмекеры обновили прогнозы на вероятного победителя песенного конкурса "Евровидение 2023", финал которого состоится в субботу, 13 мая. Если в прошлый раз представители Украины, группа TVORCHI, занимали третью строчку в рейтинге, то теперь они сместились вниз.

Как указано на сайте eurovisionworld.com, на первом месте все так же находится представительница Швеции — певица Loreen с конкурсной песней Tattoo. Кстати, эту композицию заподозрили в плагиате, ведь некоторые мелодии совпадают с песней украинской артистки Мики Ньютон.

На втором и третьем месте — певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha и представительница Франции La Zarra с песней Évidemment соответственно. Украина теперь входит в пятерку лучших с соотношением 6%.

Ставки букмекеров на Евровидение 2023. Украина на четвертом месте

Напомним, что 4 мая в Ливерпуле состоялась первая репетиция украинской группы TVORCHI в рамках подготовки к "Евровидению 2023". Новые костюмы музыкантов были созданы украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Как сообщал "Телеграф", финал 67-й песенного конкурсу Евровидение состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. Ведущей от Украины будет популярная певица Юлия Санина (The Hardkiss).